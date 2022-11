Edesur: Hay interesados por dos centrales pero la italiana ENEL tiene dificultades para desprenderse del resto

La eléctrica italiana ENEL, la empresa número 90 en el mundo según el ranking de la revista Fortune, anunció el pasado martes que buscará enfocarse en las energías renovables y en determinados países como Italia, España, Chile, Colombia, Brasil, sumar a Australia y Grecia, al tiempo que saldrá de la Argentina, Perú y Rumania. ¿Por qué eligieron nuestro país para salir? “Por la situación del sector”, responden en la compañía.

Los hogares de ingresos altos pagarán de 10% a 20% más de luz y 24% más de gas, mientras que a los de clase media les aumenta entre 2% y 12%

Saber más

ENEL es la dueña de una de las dos distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur -la que muestra más deficiencias en el servicio y cuya estatización reclamaron intendentes en 2020- y de tres centrales eléctricas, Costanera, Dock Sud y la neuquina El Chocón, cuya concesión del Estado vence el año próximo. Aparecen más interesados por las dos generadoras del AMBA que por los otros dos activos.

El experto en energía de la UCR Jorge Lapeña, que se fue del gobierno de Mauricio Macri en rechazo a la política de su ministro Juan José Aranguren, fue más explícito en las razones. Por Twitter, el ex secretario de Energía y ex presidente de YPF en la administración de Raúl Alfonsín, cuando ocurrían cortes programados de luz, disparó el siguiente hilo: “Sos kirchnerista; sos gobernante; hacés congelamiento tarifario durante 20 años para seguir ganando elecciones y fundís al sector eléctrico. También rompés la macroeconomía y el país se sumerge en el barro de la historia. Ahora tenés la respuesta: se te van las empresas eléctricas del conurbano porque no dan más. Ahora tenés el resultado patético de 20 años de mal laburo. Se te fue EDF (Électricité de France vendió Edenor en 2005), la más importante empresa eléctrica estatal del mundo, y ahora se te fue ENEL. Amigo kirchnerista militante, tenés la respuesta que buscaste con ahínco y sudando la camiseta durante años. Ahora, justo ahora, está tocando a tu puerta un BUITRE oportunista, ojo que el buitre de mil disfraces habla castellano y viene con un regalito simpático para tu Sra.”, dijo Lapeña. “La historia se repite y cada día nos vamos un escalón mas abajo. Acordáte el lio extraordinario que hiciste cuando bancaste a los Ezkenazi, que 'eran expertos en mercados regulados'. ¡Nos salió carísima tu jugada!”, aludió a cuando en 2008 el kirchnerismo impulsó que esa familia comprara el 25% de YPF a Repsol con un préstamo de la propia petrolera española. Cuatro años después, Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF y unos fondos buitres se quedaron con el derecho de los Eskenazi a demandar en tribunales internacionales por esa nacionalización, en un juicio que aún está pendiente.

ENEL ya contrató a un banco para vender las centrales Costanera y Dock Sud. El Chocón es invendible, según fuentes del mercado, por la inminente finalización de la concesión y puede volver al Estado. Entre 2023 y el 2026 vencen los contratos de concesión de 17 centrales hidroeléctricas, otorgadas en la década del 90 por plazos de 30 años, y las provincias las reclaman para sí. Aún no está claro tampoco quiénes comprarían las generadoras del AMBA, pero sí hay varios interesados. Una fuente menciona que las negociaciones están muy avanzadas y habrá en breve una oferta concreta. Agrega tres nombres: Central Puerto, el grupo de centrales que controlan Nicolás Caputo, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca; a la petrolera Pan American Energy (PAE), la dueña de Axion y propiedad de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni; y a YPF, pero en la petrolera estatal niegan terminantemente su interés por generadoras no renovables. Otro informante especula con que sea adquirida por grupos generadores que ya están en la Argentina, como el de Caputo, pero también Pampa Energía (la de Marcelo Mindlin, que también tuvo Edenor entre 2005 y 2020, cuando se la vendió a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti), Albanesi (de Armando Losón), la norteamericana AES. MSU Energy (de Manuel Santos Uribelarrea), Araucaria Energy (de Manzano) y Capex (de la familia Götz).

En el entorno de Manzano no manifiestan interés. En el de Central Puerto comentan que recién el martes se enteraron de la venta de activos y aclaran que sólo se definirá en un “proceso competitivo en 2023”. En el de AES aclaran que en la Argentina no ganan dinero. En el sector muestran interés por Costanera y Dock Sud, pero no por El Chocón ni Edesur. Es que las generadoras ahora están recibiendo aumentos de tarifas y antes dependían de los subsidios, pero las distribudoras como la de la zona sur de la capital y el conurbano sufren el retraso tarifario. No obstante, no se descarta que Caputo, accionista minoritario de Edesur, le compre la mayoría a Edesur. ENEL también tiene a la venta las transportistas eléctricas CTM, TESA y Yacylec y la comercializadora ENEL Trading Argentina.

AR