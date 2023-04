Con una inflación que amenaza con superar el 7%, se tensan los Precios Justos que deberían subir al 3,2%

Para el secretario de Comercio, Matías Tombolini, nunca funcionaron mejor los Precios Justos que en marzo. Desde que arrancaron en noviembre jamás los valores se elevaron por debajo de la pauta mensual establecida ni hubo tanto abastecimiento como el mes pasado, según el funcionario. Sin embargo, hay fabricantes de alimentos y bebidas que envían a los supermercados listas de precios con subas superiores al 3,2% mensual pactado, otras eliminan las promociones vigentes, están las que exigen acortar los plazos de pago y las que están negociando o planean negociar con Tombolini para adecuar el programa a una inflación que amenaza con superar el 7% en marzo, de acuerdo con los pronósticos privados.

La Dirección de Evaluación y Monitoreo de Precios de Comercio le envió esta semana a Tombolini un informe que indica que, en los primeros 28 días de marzo, los precios de los súper subieron 3,1%, por debajo del 4,6% del mismo periodo de febrero. Las harinas, derivados y cereales pasaron de subir 5,6% a 3,4%, incluida la harina de trigo, de 18,5% a 4% y la pasta seca, de 7,2% a 1,6%. Los lácteos, de 5,6% a 3,4%, incluida la leche, de 6% a 4%.Los aceites y manteca, de 3,2% a 3,1%, incluido el aceite de girasol, de 3,5% a 3,1%. El azúcar, los dulces y las golosinas, de 4,3% a 3,5%, aunque las mermeladas se elevaron de 3,3% a 4,5%. Las infusiones, de 4,4% a 2,4%, incluida la yerba, de 3,6% a 2,3%. Las gaseosas, aguas y jugos, de 5,3% a 2,6%. Las bebidas alcohólicas, de 5% a 2,9%. Los productos de cuidado personal, de 3,6% a 2,9%. Los de limpieza, de 4,2% a 2,6%. Pero el arroz aceleró de 3,2% a 3,9%. Las carnes se encarecieron 5,6%; las frutas, 3,7% y los huevos, gripe aviar mediante, 10,2%.

En Comercio, reconocen “algunas rotaciones de productos, pero la mayoría de las empresas se mantiene en la pauta del 3,2%”. “Los supermercados nos han informado de algunas distorsiones de sus proveedores. Los equipos de la secretaría se están reuniendo con algunos de ellos para conocer detalles. De todas maneras, los súper no están tomando las listas con aumentos superiores al 3,2%”, agregan en la cartera de Tombolini. Igualmente, hay ciertos productos a los que les autorizaron subas mayores.

En los grandes supermercados sostienen que están sobrecumpliendo con el 3,2%, incluso con algunas décimas por debajo. “Nosotros padecemos una fuerte tensión en abastecimiento por no aceptar aumentos fuera de pauta”, comenta un referente del sector. Cada vez las góndolas de las cadenas están un poco menos surtidas, en contraposición de la de los encarecidos pero bien abastecidos comercios chinos. Sucede que muchos proveedores prefieren enviar la mercadería a los supermercados chinos y almacenes, que representan dos tercios del consumo básico y que permanecen sin los controles de Precios Justos a pesar de que son los lugares donde consume en general el 39% de la población que sufre la pobreza. “Precios Justos es sostenible en la medida que entreguen los productos”, explica otro de los máximos ejecutivos del supermercadismo. “Nosotros estamos bien abastecidos en términos relativos, sólo hay temas puntuales. Nuestro énfasis está en cumplir. Es lo que nos conviene”, agrega.

En una de las principales cadenas de supermercados apunta que Milkaut les pasó aumentos del 9% con el argumento de que el 3,2% no le alcanzaba para cubrir los costos. No es la única firma que se excede. En otra láctea alegan que el insumo leche se les encareció 7%, por eso quieren renegociar con Comercio, mientras que algunas de sus competidoras ya anunciaron a los súper que dejarán de venderles porque van a pérdida. En otros rubros también cortaron el suministro. En la cadena citada también advierten que otros proveedores como Quilmes terminan con las promociones, con lo que el cliente final termina abonando incrementos superiores al 3,2%, y están los casos como el de Mondelez que entregan con la condición de que les paguen más rápido. En la cervecera propiedad de la belga AB InBev responden que no suben nada por encima de lo autorizado y admiten que, en febrero, Comercio les aprobó algunas alzas en dos tandas por encima de la pauta. En su competidora CCU han comenzado a renegociar precios con las autoridades. Aunque planean mantener la mayoría de sus productos con incrementos del 3,2% mensual vigente de marzo a junio, reclaman exceptuar a otros para remarcarlos más.

En otro supermercado competidor ratifican que algunos proveedores les pasan subas superiores a lo pactado. Hay quienes apuntan contra Arcor y Ledesma, pero en las empresas de los Pagani y los Blaquier niegan aumentos por encima de lo acordado.

En una de las grandes empresas de alimentos admiten que varias de ellas están enviando listas de precios con alzas sin autorización de Comercio, pero las grandes cadenas no las aceptan. “Por ahora se sigue cumpliendo con Precios Justos, con inconvenientes y mucha preocupación, pero se sigue cumpliendo. Lo que sí estamos eliminando las ofertas, lo que para los supermercados son aumentos, pero lo hacemos porque estamos con una economía de guerra”, añaden en la citada compañía. En otro de los principales proveedores de consumo masivo advierten que Precios Justos resulta imposible de seguir cumpliendo: “Es complejo, sobre todo porque los costos están arriba del 10% mensual. Nosotros estamos esperando la pauta de abril porque es insostenible con los costos más las paritarias más la inflación, sumado a que desde febrero las aprobaciones de aumentos fueron menores. Digamos que tampoco las autoridades están cumpliendo con su parte”.

En el Gobierno defienden que se cumplen los Precios Justos. “En educación se cumple el 16,4%. Medicamentos cumple. Supermercados y mayoristas cumplen. Textil cumple el 15%. Calzado igual. Celulares lo mismo. Motos lo mismo. Eso en el 50% de la economía que está en blanco... El resto, ni idea”, admiten.

