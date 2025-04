En medio del conflicto por los aranceles, Argentina recibe a sus pares del Mercosur

Atravesados por un escenario global agitado por la guerra comercial que desató el presidente, Donald Trump, al subir los aranceles de los Estados Unidos, los ministros de Exteriores del Mercosur se reunirán este viernes en Buenos Aires para delinear la actualidad del bloque. La cita se produce en medio de marcadas diferencias entre los socios sobre como continuar el proceso de integracion regional. Por caso, el propio Javier Milei, cuestionó varias veces la utildad del bloque y se mostró más proclive en alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos que hoy resulta solo un anhelo del Presidente.

Será una cita a puertas cerradas y de carácter informal ya que no figura en las reuniones previstas en la agenda oficial. A Buenos Aires llegarán para reunirse con el anfitrión, el canciller Gerardo Werthein, los representantes de Brasil, Mauro Vieira; Uruguay, Mario Lubetkin; y Paraguay, Rubén Ramírez.

En diciembre pasado, durante la Cumbre de Líderes del Mercosur en Montevideo, en la que asumió como la presidencia “pro tempore” del bloque, Milei se quejó porque la integración resultaba un escollo para el progreso individual de los países. “En las últimos años hemos perdido las oportunidades de nuestra vida, fuimos a contramano del mundo”, disparó. Y agregó: “Este bloque no puede ser un cepo que limite a nuestros países”.

Así, desde que se hizo cargo de esa presidencia, la múltiple agenda interna y externa del bloque parece haber perdido impulso, ya que Milei dejó en claro que en materia exterior Estados Unidos es su objetivo. Es que la normativa del Mercosur impide a los países miembros negociar acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente y no como bloque. A esto se suma el anuncio de aranceles que realizó Trump el pasado 2 de abril que sumó una cuota extra de tensión ya que los socios no tienen una postura única sobre cómo responder desde un bloque donde las decisiones se toman por consenso y no por mayoría.

Este lunes, quien llegará a Buenos Aires es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, y se reunirá no solo con el Presidente, sino también con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El viaje del funcionario que hace las veces de ministro de economía de la principal potencia del mundo es un fuerte guiño al Gobierno ante el avance del acuerdo con el FMI. De hecho, llegará al país apenas días después de que el board del Fondo confirme finalmente de cuánto será el primer desembolso de la nueva deuda por U$S20.000 millones que ya tuvo la aprobación del staff.

Mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dejó en claro que rechzará las imposiciones de Trump y aseguró que tomará “todas las medidas posibles para defender a las empresas y a los trabajadores brasileños”, Uruguay y Paraguay prefirieron la cautela ante la guerra comercial. En ese contexto, Milei se apuró a prometer que Argentina adecuará la normativa argentina para cumplir con los requerimientos de la “propuesta de aranceles recíprocos” de Trump.

“Todo indica que Argentina utilizará el contexto para presionar a sus socios regionales en un acuerdo rápido con Estados Unidos como vía para evitar las sanciones arancelarias. Resta ver la reacción de los socios del Mercosur y, en el eventual caso de una negativa a negociar, qué actitud tomará Argentina”, señaló en un informe el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, según señala la agencia EFE.

A contramano de la posición argentina, este jueves, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que el proteccionismo que existe en este momento está ayudando a que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra. Creo que eso está pasando”, dijo el presidente uruguayo.

Las dificultades de llegar a un consenso

Los ministros de Relaciones Exteriores llegarán a Buenos Aires en un contexto en que parece dificil que los socios puedan llegar a un consenso para responder a Trump como bloque. Estados Unidos impuso a los países miembros un arancel adicional del 10 %.

El comercio del Mercosur se rige por un arancel externo común (AEC), con alícuotas que van desde el 0 al 35 % y cuyo promedio bajó hace dos años un 10 % para la mayoría de los productos que ingresan al bloque.

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Argentina aplica un arancel promedio del 13,4 %; Brasil, del 11,2 %; Uruguay, del 10,1 %; y Paraguay, del 8,6 %.

El bloque podría como conjunto subir o bajar su AEC, sea en represalia a Estados Unidos o para llegar a un acuerdo con Washington, o bien para estar mejor plantado ante otros mercados en el convulsionado escenario comercial.

“Es difícil. No hay consenso político y hay orientaciones económicas diferentes”, dijo a EFE la experta en relaciones internacionales Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, espacio de conocimiento de la Universidad Siglo 21.

Si los socios no pueden llegar a un consenso, a cada país le queda la alternativa de adoptar las denominadas “acciones puntuales” para aumentar aranceles por sobre el AEC “por razones de desequilibrios comerciales derivados de la coyuntura económica internacional”.

Cada miembro del Mercosur puede tener una Lista Nacional de Excepciones (LNE) al AEC en una cantidad limitada de productos que puede cambiar cada seis meses, previa notificación a sus socios.

Para Lisandro Mogliati, consultor en negocios internacionales y profesor universitario de comercio exterior, la “amenaza latente” de salir del Mercosur existe porque Milei “tiene la convicción de que puede ser una medida atinada”.

“Desde el punto de vista geopolítico, Milei está pensando en algo diferente a lo que han venido construyendo distintos mandatarios suramericanos para hacer fuerte esta iniciativa integradora en Suramérica y evitar acuerdos bilaterales con grandes potencias, que resultasen desproporcionados”, dijo a EFE Mogliati.

Con información de Natalia Kidd de EFE