Melconian a Milei: “Más sube el dólar, más se hace pelota el salario y la pobreza sube al 60%”

En la última jornada del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), este viernes en Mar del Plata, debían exponer los referentes económicos de los tres principales candidatos presidenciales. El director ejecutivo de IDEA, Daniel González, explicó que uno de los postulantes nunca le respondió. Aludía a Javier Milei, que faltó a su panel de hoy y que organizó ayer en esta ciudad un almuerzo paralelo al que el coloquio ofreció a Patricia Bullrich. González contó que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, avisó este jueves a las 19,30 que no vendría. Tampoco asistió su jefe, Sergio Massa, pero sí el presidente Alberto Fernández. En definitiva, el debate de referentes económicos se transformó en un monólogo del que asesora a Juntos por el Cambio (JxC), Carlos Melconian.

“¿Por qué creés que no vinieron?”, preguntó el director ejecutivo de IDEA sobre las ausencias de Rubinstein y de algún economista de La Libertad Avanza. El millar de ejecutivos allí presentes lo aplaudió, tanto como el día anterior lo había hecho con Bullrich. No por nada Milei considera que este es un foro cercano a JxC. “Espero que no sea parte del pacto oficialismo libertario”, respondió Melconian a González y los empresarios volvieron a batir las palmas. “Probablemente no tengan propuestas”, continuó el economista que viene elaborando un plan económico desde hace dos años por encargo de la Fundación Mediterránea, donde están reunidos accionistas del Banco Macro, la constructora Roggio, Laboratorios Bagó, el grupo Techint y Aceitera General Deheza (AGD), entre otras empresas locales. “No estoy en condiciones de decir qué pone (Massa) sobre la mesa el 11 de diciembre porque el único elemento que tiene su plan es llegar. Por acá, la irresponsabilidad. Por el lado del salto al vacío o la magia, la propuesta se cae sola porque no hay chance de dolarización ni motosierra”, opinó quien después de las primarias se convirtió en el economista principal de Bullrich. “Con nosotros se pueden quedar tranquilo porque nosotros buscamos copiar y pegar de lo que ya está probado.”

Un día después de que Milei dijera aquí en Mar del Plata que cuanto más subía el dólar paralelo, más fácil le sería dolarizar, Melconian respondió: “Cuanto más sube el dólar, más licúo, el salario se hace pelota y la pobreza sube al 60%”. En la actualidad llega al 40%. “La factibilidad de la dolarización es cero. De los que hablan de dolarización ninguno lo explicó pipí cucú y Los demas se escaparon. No voy a contar intimidades, pero fuimos con (mi socio Rodolfo) Santangelo con uno de los que mas promovió la dolarización y no resistió dos preguntas. Hoy no hay cero reservas en el Banco Central, hay menos US$15.000 millones. Si agrego el oro son US$4.000 millones. Hay un montón de papeles que no sirven para nada porque son letras del Banco Central para justificar que financió al Tesoro. Hay bonos que valen 20 guita (US$20 es el valor de mercado por cada 100 nominales) que se han derrumbado. Ellos debutarían aumentando la deuda externa -se refirió al plan de tomar US$ 30.000 millones para dolarizar y poner como garantía esa deuda del Tesoro que está en manos del Central-. Como ganan los libertarios los bonos van a valer UD$80... toda una fantasía”.

“El glorioso Ecuador es un país pobre y atrasado. La inflación cero de la paz de los cementerios yo no la quiero. Ecuador también tuvo una crisis bancaria que limpió y licuó”, recordó la previa de la dolarización en 2000. Recordó los problemas de dolarizar en caso de que Brasil devalúe y abarate su producción de bienes y servicios, como ya sucedió en 1999, con el consiguiente éxodo de fábricas de una Argentina que estaba atada al dólar por la convertibilidad hacia el socio mayor del Mercosur. Mencionó otra dificultad de eliminar el Banco Central porque el sistema de bancos se quedaría sin prestamista de última instancia en caso de crisis.

“Roque Fernández y Carlos Rodríguez está claro que se corrieron hasta en términos de advisors (consejeros)”, observó Melconian que tanto el ex ministro de Economía de Carlos Menem como su ex viceministro dejaron de aparecer entre las filas de Milei en las últimas semanas. “La gente responsable que lo rodea piensa qué van a hacer el 10 de diciembre. Carlos piensa que necesitamos un Plan Bonex o licuación”, sostuvo el economista de Bullrich. El Bonex fue un bono que colocó Menem a los que tenían plazos fijos en 1989. La licuación de las Letras de Liquidez (Leliq), que es la deuda del Banco Central, también afectaría a los depósitos porque con estos fondos los bancos le prestan a la autoridad monetaria. “Diana (Mondino) dicen que le pregunten a Milei de dónde va a sacar los US$30.000 millones (para dolarizar)”, se refirió Melconian a quien sería canciller de Milei.

“¿Vos creés que el 11 de diciembre vas a contestar con la escuela austriaca?”, chicaneó y volvió a recibir aplausos. González le advirtió que en IDEA hay un consenso de que el gasto público resulta insostenible y por eso propusieron recortar subsidios a la energía, equilibrar las cuentas de las empresas estatales y una reforma jubilatoria. “Yo me estoy ocupando que sepan lo que vamos a hacer, es el anti duránbarbismo, no corre más no informar”, recordó que el asesor de comunicación Jaime Durán Barba le recomendaba a Mauricio Macri que ocultara su plan de ajuste en la campaña presidencial de 2015. “Tengo malas noticias. La irresponsabilidad de los últimos 40 días del ministro candidato no la he visto nunca. Si yo buscaba 3,5 o 4 (puntos del PBI de ajuste), en el último mes hay 2 o 3 puntos adicionales que tenemos que analizarlos. Hay que bajar el gasto 6 puntos”, contrapuso el número con los 14 que promete la motosierra de Milei. Melconian que primero buscarán cerrar el déficit fiscal y sólo después se lanzará el plan de estabilización de precios. O sea, la lucha contra la inflación en sí no arrancará el 10 de diciembre.

Pero Melconian señaló que no todo puede recortarse: “He consultado con miembros de la Corte y hay muchos casos de derechos adquiridos”. Sí apuntó a una reforma previsional que termine con duplicación de beneficios y amplíe la pensión universal de adulto mayor (PUAM), que hoy es 80% menor a una jubilación mínima. “El problema jubilatorio es que el gasto en relación al PBI sigue alto, aunque más bajo que los picos que llegamos como Alemania. Pero como metieron 4 millones (de personas) que nunca aportaron... De estos valores no puede caer mas la jubilación porque es gente. Pero el volumen tampoco no da más.”

También habló de revisar planes sociales y recordó que la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio de baja 80.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo. “De los 15 millones de cheques que se reparten, 1,2 millones son el Potenciar y 2 millones la Tarjeta Alimentar, que es donde hay intermediarios, pero el resto son jubilados, AUH (asignación universal por hijo) y empleo publico.”

Además disparó contra los subsidios a la energía y al transporte. Antes de él, el economista especialista en asuntos energéticos Nicolás Arceo advirtió que ahora las tarifas de los hogares de ingresos medios y bajos sólo cubren el 15% del costo y que su idea es ir subiéndolas en forma paulatina para que en cuatro años los de menores recursos paguen el 50%. Aclaró que las subvenciones también bajan por la mayor producción local y por el aumento de la capacidad de transportarla por gasoductos.

“Lo nuestro es cirugía, es la antítesis de la motosierra, es surcir un 0,1% (del PBI) acá y un 0,2 allá”, explicó Melconian. “Lo del yate del Mediterráneo no es gasto publico, es coima. No hay un rubro presupuestario donde dice yate”, provocó la risa del público. “No existe el gasto de la política metido en eso, salvo que quieras cerrar el Congreso.”

González le preguntó después si aplicaría nuevos impuestos y advirtió que en IDEA alegan que “no hay espacio para más”. “Ni a lo loquito ni salto al vacío ni a lo halcón”, le respondió Melconian. “Hay gente normal que quiere guadañazo a los impuestos. Recibo sectorialmente innumerables ideas de que bajando impuestos la rebaja se paga sola, pero lo meto en el equilibrio general y es un enchastre”, descartó recortes de gravámenes al inicio. “Nosotros tenemos que cerrar el fisco. Si quiero estabilidad (de precios), tenemos que cerrar el fisco, cerrar la emisión (monetaria), que es de naturaleza fiscal”, le contestó implícitamente a Milei, que lo critica diciendo que no propone una solución a lo que se emite para pagar los intereses de las Leliq. “Cuando pregunten de Leliq, no vamos al Plan Bonex de Carlos (Rodríguez) y Milei, hay que cerrar la canilla.”

“Lo primero a lo que le tenemos que entrar es Ingresos Brutos, pero hay que discutirlo con los gobernadores”, admite. “El impuesto al cheque lo hemos estudiado. Al campo le explicamos qué compromisos vamos a tomar. En muchos lugares votaron por bronca, pero nosotros vamos tomar medidas responsables. El tipo de cambio va a ser el mismo, las restricciones a exportaciones vuelan todas y hay un compromiso de bajar retenciones en cuatro años. Tenemos una reforma que incluye lo provisional, los ingresos y el monotributo, pero se nos empiojó porque con un impuesto progresivo que está en más de 100 países como Ganancias el ministro hizo una contrarreforma para beneficiar a los de más altos ingresos. Tenemos que hacer que no sea violento pasar de monotributista a autónomo. Hay un impuesto congelado y atrasado, el de los combustibles. Con nosotros se cae el impuesto PAIS, quizá sigue en turismo y tarjeta, estamos viendo.

Melconian también apuntó a una reciente polémica con Massa. Anteayer, ante la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ministro candidato había comentado: “Melconian, desayunando en mi casa me dijo 'por favor cuidame las SIRA”, las autorizaciones del Sistema de Importaciones. El asesor de Bullrich lo negó: “No sólo le dije que las SIRA no van más, sino que le dije que no entregue más SIRA porque vamos a diferenciar el flujo y el stock (de pagos de importaciones), mal le puedo pedir que siga con las SIRA”.

“Si en algún momento entramos en un plan de estabilización, se termina el tax inflation (impuesto inflacionario)”, señaló. “Massa hizo un formidable uso de la inflación para licuar gasto, no se lo puede decir al Instituto Patria, pero (Juan) Grabois está recontra avivado. ”Ni la dolarización ni la moneda digital van a llevar a la estabilización“, descartó las propuestas de los candidatos libertario y peronista. ”Cuando siento temor por el resultado electoral, digo: ¿En serio se lo creen? Porque si ganan, vamos a un quilombo, ¡guarda, eh!. Menem tardó un año y medio para sacarse las patillas y en el medio se comió una hiperinflación propia. Ustedes esto lo entienden, pero no sé si lo entienden en Valentín Alsina“, se refirió a su barriada natal en Lanús. ”A nosotros nos dicen 'liberá (el cepo) el primer día', pero vamos a un bimonetarismo con tipo de cambio flotante, vamos a cuidar a la gente“, concluyó quien en 2003 se presentaba como eventual ministro de Economía de Menem, pero el presidente elegido fue Néstor Kirchner. Habrá que ver si la historia se repite y vuelve a apostar por el caballo perdedor.

AR/JJD