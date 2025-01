Milei pidió en Davos “hacer a Occidente grande nuevamente” y “eliminar el virus de la ideología woke”

Javier Milei disertó este jueves durante 30 minutos en el Foro Económico Mundial en Davos, en donde profundizó su discurso contra “lo que parecía una hegemonía global de la izquierda woke que se ha ido resquebrajando”, disparó munición gruesa contra “este tipo de foros”, aseguró no sentirse “tan solo porque el mundo ha abrazado a Argentina que se ha convertido en un ejemplo mundial”, volvió a elogiar a Elon Musk y culpó al “aberrante Estado”.

“Es nuestro deber moral desmontar el edificio ideológico del wokismo enfermizo”, disparó el mandatario argentino después de apuntar contra el “aberrante Estado”, el feminismo, la equidad, la justicia social, la inmigración, el “ecologismo radical” y la identidad de género.

En el inicio de su alocución, Milei aseguró que la batalla “de los líderes políticos que luchan por la libertad no está ganada” y que no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales “abracen las ideas de la libertad”. El mandatario pidió “eliminar el virus de la ideología woke”, al considerar que “es el cáncer que hay que extirpar”, y subrayó que la “época dorada” internacional no podrá llegar si sigue vigente “esta ideología aberrante”.

Para el Presidente, la “ideología woke es el resultado de la subversión cultural”, y detalló: “El feminismo, la equidad, la ideología de género, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado”.

Según Milei, en el último año “se ha ido formando una alianza internacional” entre países que buscan el fin de la “ideología woke”, pero advirtió: “Nuestra batalla no está ganada hasta desmantelar el edificio ideológico wokismo”. Y pidió “a los líderes” del mundo “volver al liberalismo”.

“Las fórmulas políticas de las últimas décadas han fracasado y están cayendo sobre si mismas, decir lo que dicen todos es persistir en el error. El guión se ha agotado y, cuando una historia se agota, es momento de ser audaces, de pensar y animarse a escribir versos propios. Ser valientes consiste en ser extemporáneos, volver hacia atrás, en recuperar verdades que eran obvias”, enfatizó el Presidente.

En lo que considera esa alianza de naciones por la libertad destacó como aliados a figuras como el “maravilloso” Elon Musk, la “feroz dama italiana” Georgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y el israelí Benjamin Netanyahu, además de Donald Trump.

Ante un auditorio prácticamente lleno, en cuya primera fila estaba sentada su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario acusó al Foro de Davos, pero también a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, de promover la ideología “woke”, que calificó de “siniestra y asesina”.

“Tenemos que abrazar la tesis del éxito económico y social, el modelo de la libertad, volver al liberalismo, que es lo que hacemos en Argentina. Confío en que Trump construirá una nueva América. A Occidente le propongo 'Hacer Occidente grande nuevamente'”, sentenció el mandatario en alusión al lema del presidente republicano.

Argentina, “ejemplo mundial”

“El mundo abraza a la Argentina. Argentina se convirtió en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá”, resaltó el jefe de Estado.

En un discurso cargado de críticas a la cultura “woke” y ante empresarios de todo el mundo, Milei señaló: “Encontré compañeros en todos los rincones del planeta para conformar una alianza internacional”.

“Les dije que era el comienzo de una nueva argentina que estaba infectada de socialismos durante mucho tiempo”, aseguró sobre el mensaje que dio ante el foro del año pasado, e indicó: “Ya no me siento tan solo”.

“Lentamente, se ha ido formando una alianza internacional de todas las naciones que queremos ser libres y abrazar la ideas de la libertad”, consideró Milei.

Al respecto, amplió: “A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea en todos los rincones del planeta, desde el maravilloso Elon Musk, hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni; desde (Nayib) Bukele en El Salvador a Viktor Orbán en Hungría; desde Benjamín Netanyahu en Israel, a Donald Trump en Estados Unidos”.

El Presidente aseguró que Occidente inventó el capitalismo “a base de ahorro, inversión y trabajo duro”.

“Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100, o por qué no por 1000, su productividad al vencer la trampa maltusiana; sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo”, manifestó el jefe de Estado.

Y agregó: “Una nueva clase política amarrada por ideologías de cortes colectivista, que se aprovechó de momentos de crisis, vio una oportunidad para acumular poder. Toda la riqueza acumulada por el capitalismo sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada dando el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo”.

Un año después, un discurso parecido

El regreso de Milei a Davos ocurrió casi exactamente un año después de haber sacudido a la crema de la crema de la política y la economía mundial con una catarata de enunciados radicalizados, comenzando por su frase inicial: “Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro”. Algo que repitió este jueves en su segunda presentación ante el establishment.

En aquella oportunidad, el entonces flamante jefe de Estado afirmó, entre otras cosas, que los líderes políticos de Occidente abandonaron en los últimos años el “modelo de la libertad” por otras “versiones” vinculadas al “colectivismo” y reclamó a los economistas “neoclásicos que salgan de la caja”, al tiempo que consideró que “el feminismo radical genera intervencionismo” y llamó a “levantar la voz” contra el socialismo. El de 2025, fue un discurso muy similar a aquel, recargado. Así fue el discurso de 2024.

Cómo sigue la agenda de Milei

Tras su discurso en el Foro, el presidente de la Nación tendrá reuniones con líderes empresariales y representantes del poder económico global.

Una hora después de su intervención, se encontrará con James Quincey, CEO de Coca-Cola, para explorar oportunidades de inversión en el país. Más tarde, participará en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un evento que reunirá a directivos de empresas y holdings interesados en conocer de primera mano las políticas y perspectivas económicas del gobierno.

Al mediodía, sumará una nueva condecoración a su frondosa colección, esta vez el Premio Röpke otorgado por el Liberales Institut, un think tank suizo de corte liberal clásico.

A las 17:30 hs, partirá el vuelo especial que conducirá de regreso al Presidente de la Nación y su comitiva a Buenos Aires, donde llegará a las 9 hs del sábado, previa escala técnica en la ciudad de Recife, Brasil

Con información de agencias.

IG