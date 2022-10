En el primer día de inscripción, más de medio millón de personas se registró para cobrar el refuerzo alimentario

En el primer día de inscripción presencial, 540.000 personas accedieron al refuerzo alimentario de $45.000 que el Gobierno otorgará a adultos que no tengan ingresos ni ninguna ayuda del Estado. Si bien el dato no fue informado por la Anses, muchas otras personas intentaron anotarse pero no pudieron hacerlo por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, que son más restrictivos que los que se aplicaron para la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Refuerzo alimentario: más de 100 mil personas se inscribieron online al beneficio para adultos sin ingresos

Saber más

Desde temprano hubo largas filas en las más de 400 oficinas que tiene Anses en todo el país. Este refuerzo, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre está pensado para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que podrán seguir inscribiéndose en forma presencial en oficinas y en la web de ANSES durante las próximas semanas.

Los requisitos se evalúan a nivel personal y no a nivel de grupo familiar. Esto quiere decir que si un miembro del hogar incumple con algunas de las condiciones precisadas, no inhabilita a otro a cobrarlos. Esto es así excepto para las personas de entre 18 a 24 años, para quienes el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar porque se considera que es probable que vivan juntos y que la persona no sea independiente económicamente.

Según informó la Anses al cierre de la jornada, y más allá de los miles que hicieron filas en las oficinas de todo el país, 514.000 personas lograron efectivamente acceder al refuerzo alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según la terminación de su DNI

Solo pueden percibir la ayuda aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado, ya sean trabajadores en relación de dependencia, autónomos, empleadas de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales.

Tampoco pueden percibir, para ser elegibles, ninguno de lo siguientes conceptos:

Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales)

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Beca Progresar

Asignación por Embarazo para Protección Social

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Pero esos no son todos los criterios. Los beneficiarios tampoco pueden tener registrados a su nombre:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

Para acceder al refuerzo, además, las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

MT