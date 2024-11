En la primera etapa del blanqueo, se regularizaron US$ 23,321 millones

La primera etapa del blanqueo sumó un total de US$ 23.321 millones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP. De ese total US$ 20.631 corresponden a dinero en efectivo que se dividieron entre las especiales CERA y las constituidas en Agencias de Liquidación y Compensación (ALyC).

En tanto, en otros bienes se sumaron US$ 2.690 millones y US$ 30 millones en monedas digitales. Ingresaron al sistema 138.432, que abrieron 330.793 cuentas para ingresar al programa. Según precisó ARCA, se registraron 14.810 inmuebles, de los cuáles 14.260 están en la Argentina y 550 en el exterior.

También se declararon 6.491 cuentas en el exterior, siendo los principales países de origen Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza. Este movimiento generó el pago del impuesto especial por US$ 266.763.456, que representa $ 32.999.774.958.

La primera etapa del blanqueo reservada para dinero en efectivo y con un pago de 5% de impuesto venció el último viernes 8 de noviembre.

La etapa 2 va del 9 de noviembre de 2024 hasta el 7 de febrero de 2025 con límite hasta el 7 de marzo para el pago de la alícuota de 10%. La etapa 3 se extiende del 8 de febrero de 2025 y hasta el 7 de mayo de 2025 con fecha máxima de presentación y pago el 6 de junio de 2025. En este caso, la alícuota es de 15%.