SKF Argentina, el gigante sueco que se instaló en 1917, cierra su fábrica y deja 145 despedidos

La multinacional de origen sueco SKF, un gigante global en la fabricación de rodamientos, confirmó el cierre de su histórica fábrica en la localidad de Tortuguitas, una medida que deja 145 trabajadores despedidos y marca el fin de la producción local de la compañía tras más de 50 años.

La decisión se conoce en el marco de la política de apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei. La empresa, que operaba en Argentina desde 1917, se reconvertirá en una importadora de sus propios productos, que ahora traerá desde Brasil.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, lamentó la decisión: “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado. SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo”.

La empresa, por su parte, lo atribuyó a una “reestructuración global” para “asegurar nuestra competitividad”. “Tras evaluar cuidadosamente varias propuestas, lamentablemente no hemos encontrado una alternativa sostenible al cierre de nuestra planta en Tortuguitas. Es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar nuestra competitividad global a largo plazo”, señaló Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Américas y Australia. En la misma línea, Carl Bjernstam, jefe de Relaciones con los Medios, indicó que la producción local “se trasladará a otras partes de nuestra red global de manufactura, donde existe capacidad para absorber estos volúmenes y optimizar la operación”.

Por su parte, Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), sostuvo que el anuncio “es una pena. Lamentablemente es otro caso que se suma a las más de 50 empresas autopartistas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años”, remarcó, al tiempo que pidió al Gobierno “reformas estructurales y esquemas laborales modernos para que la industria argentina pueda competir y no siga perdiendo fábricas y puestos de trabajo”.

Qué era SKF: el foco en su producción

SKF no era solo una fábrica de rodamientos. Con 650 empleados y dos plantas (Tortuguitas y Rosario), la compañía era un proveedor integral para la industria y el mercado automotriz.

Se instaló en Argentina en 1917, solo diez años después de su fundación en Suecia, y en 1972 comenzó su fabricación local. En 2015, había inaugurado un moderno edificio corporativo y un “Centro de Soluciones (Solution Factory)” para la producción de sellos mecanizados en Tortuguitas.

SKF ofrecía soluciones integrales de mantenimiento industrial y proveía a sectores clave como la automotriz, aeroespacial, energías renovables, naval y de semiconductores.

Su oferta se dividía en dos grandes áreas:

Mercado Industrial

Rodamientos de todo tipo (a rótula, cilíndricos, de bolas, de alta precisión)

Sellos y obturaciones

Sistemas y soluciones de lubricación

Mecatrónica

Herramientas de mantenimiento y equipos de monitoreo de condición

Productos de transmisión de potencia

Mercado Automotriz (Liviano y Pesado)

Kits de distribución (correas y tensores)

Bombas de agua

Crucetas, semiejes y juntas homocinéticas (CV joints)

Rodamientos de rueda (rulemanes)

Crapodinas y actuadores hidráulicos

Grasas y retenes

El contexto del cierre

El cierre se da en un contexto crítico para la industria local. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la producción cayó 5,2% interanual en septiembre y las importaciones alcanzaron “porcentajes históricos récord”.

Un obrero de la firma difundió una carta donde asegura que la empresa no está en crisis (facturó 9.300 millones de dólares en 2024), sino que aplica “una política deliberada de ajuste patronal y reconversión industrial” para trasladar operaciones a países con menores costos laborales.