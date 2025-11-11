eldiario.es
Adidas presenta la nueva camiseta titular de la Selección Argentina para la Copa Mundial 2026

  • La compañía realizó el lanzamiento oficial en el Teatro Colón, con un show audiovisual y musical que incluyó un video mapping sobre la fachada y repasó los tres títulos mundiales del equipo nacional, en cuyo homenaje se inspira el nuevo diseño.

Adidas presentó la nueva camiseta titular de la Selección Argentina, con la que el equipo nacional defenderá su título en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lanzamiento se realizó en el Teatro Colón, donde la marca organizó un evento que incluyó un espectáculo audiovisual y musical.

Durante la presentación, se proyectó un video mapping en la fachada del Teatro Colón. Este recurso visual repasó los tres títulos mundiales obtenidos por la Selección Argentina, en 1978, 1986 y 2022.

El diseño de la nueva indumentaria se destaca por la combinación de tres tonos de celeste, inspirados en las camisetas históricas utilizadas en los mundiales de 1978, 1986 y 2002. La elección de estos colores remite a momentos emblemáticos del fútbol argentino y alude a la trayectoria del seleccionado.

