El Gobierno pone a Manuel Adorni a recorrer ministerios para intentar calmar la interna

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está dedicando sus primeros días en el cargo a establecer sus primeros contactos con los ministros que coordina con intención de aceitar el vínculo entre las nueve carteras que componen el equipo que rodea al presidente Javier Milei.

Como primera actividad de este lunes, el ministro coordinador visitó el edificio de Capital Humano para reunirse con Sandra Pettovello y hará lo propio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes.

La semana pasada, escuchó a Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) con intención de ordenar las deudas de cada cartera y coordinar los próximos pasos.

Para eso, luego de los intercambios a solas, espera convocar una reunión ampliada que tendrá lugar en paralelo a las reuniones de Gabinete que estila encabezar el presidente Javier Milei. “La idea es que conozca la actualidad de cada ministerio, se presenten con los equipos, y detecte los principales problemas”, precisaron desde el entorno de Adorni al respecto.

La decisión se tomó luego de que, en un diagnóstico preliminar, se detectara una falla en la comunicación que dotaba de cierta tensión a alguno de los funcionarios que integran el Gabinete. En la Casa Rosada atribuyen el cortocircuito a la falta de intervención del saliente Guillermo Francos al que le asignan un perfil más permisivo y de “dejar hacer”.

Por los pasillos de Balcarce 50 destacan el perfil “conciliador” que cosechó Adorni y se muestran optimistas respecto del desenlace de la situación.

Después de la ronda con los titulares de las carteras, el ex vocero convocará a una nueva reunión ampliada, que podría tener lugar la próxima semana, y que espera replicar cada 10 días.

Asimismo, trabajará de manera coordinada en una planificación integral de cada área, en un plazo de seis meses, que se sintetizará con una instancia de intercambio con todas las carteras bajo la coordinación del ministro coordinador, algo poco frecuente con Guillermo Francos al frente del área.

Con información de la agencia NA