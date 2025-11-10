Fred Machado tiene plazo hasta el 15 de diciembre para definir si se declara culpable en EE.UU.

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, atraviesa un momento clave en su proceso judicial en Estados Unidos. El juez del Distrito Sur de Texas le dio un plazo de cinco semanas –hasta el 15 de diciembre– para decidir si se declarará culpable y colaborará con la investigación o si enfrentará un juicio por jurado el próximo año.

La ventana de tiempo que le abrió la justicia norteamericana a Machado surge como la primera medida desde que fue extraditado desde Argentina la semana pasada. Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el empresario habría liderado una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, con operaciones en Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. La trama incluía el uso de empresas pantalla, transferencias millonarias y compraventa de aeronaves, un rubro en el que Machado desarrolló buena parte de su fortuna.

El proceso judicial de Machado se aceleró en octubre tras la revelación de elDiarioAR de su vínculo con José Luis Espert, a quien le transfirió US$200.000 como parte de un acuerdo mucho más abultado. Espert finalmente renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y aunque Machado estaba detenido desde abril de 2021, la noticia generó que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Javier Milei habilitaran su extradición a EE.UU., lo que se efectivizó la semana pasada.

Ahora Machado debe decidir su estrategia judicial. De acuerdo a los últimos avances de la causa, si el empresario no comunica su decisión antes del 15 de diciembre, perderá el beneficio de una reducción en la condena por aceptar responsabilidad. En caso de declararse culpable, podría negociar una pena menor a cambio de información relevante sobre las operaciones financieras y los socios involucrados en la red. Esa es la puerta que le abrió el juez federal de Texas Bill Davis, lo que según supo este medio, se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana.

Si Machado decide ir a juicio, el proceso se realizará en 2026 en el Distrito Sur de Texas, donde otros implicados en la misma causa ya recibieron condenas. Es el caso de la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, que enfrenta una pena de 16 años.

Machado permanece detenido en una prisión federal de Texas, donde fue presentado ante el juez apenas horas después de su llegada al país. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera audiencia reclamó asistencia médica y acceso a sus medicamentos.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando este medio descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haber financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo. Incluso hay relaciones con la entonces gestión presidencial de Mauricio Macri.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables. Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC