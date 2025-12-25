Las víctimas del Opus Dei recelan de los nuevos estatutos que tiene que avalar el Papa: “El engaño continúa”

Un evento ocurrido en Buenos Aires ha logrado meterse en la agenda navideña de León XIV. Hasta el entorno más cercano y a sus oídos llegaron las palabras, algunas con voz quebrada, de mujeres de Argentina, Paraguay, Irlanda, Guatemala, España y Chile que relataron cómo el Opus Dei las engañó cuando eran niñas y adolescentes para convertirlas en “esclavas profesionales y santas” dedicadas a “hacerse alfombra para que los demás pisen más blando”.

La histórica cumbre sobre los abusos del Opus Dei realizada en la capital argentina el pasado 16 de diciembre tuvo eco en lo más alto de la Iglesia Católica, que se prepara para arrancar 2026 con lo que se considera el verdadero comienzo del papado de León XIV: una vez que culmine el año jubilar de Francisco, en el consistorio extraordinario del 7 y 8 de enero, se conocerán los planes de corto y largo plazo de Robert Prevost.

Según pudo saber elDiario.es, si bien ya estaba en agenda el tema de los nuevos estatutos del Opus Dei –una reforma histórica iniciada por el papa Francisco a partir de las denuncias en su país–, los testimonios en primera persona de periodistas, especialistas y, sobre todo, de mujeres denunciantes de explotación y abuso espiritual, entre otros delitos, lograron atravesar los muros del Vaticano.

Eso sí, las víctimas recelan de esos cambios en los estatutos porque afirman que lo importante no es lo que digan los documentos de Opus Dei, que ni siquiera se dan a leer a quienes entran, si no que lo fundamental es lo que hace la organización puertas adentro.

Una cumbre histórica con el Opus Dei en la mira

Buenos Aires fue el epicentro de este primer encuentro internacional sobre las denuncias que ponen al Opus Dei en el punto de mira por una razón: allí avanza la primera causa judicial por trata y explotación contra esta orden a partir de una denuncia colectiva de 43 mujeres. En 2024, tras dos años de investigación secreta fue elevada como acusación formal y en 2025 fue imputado el segundo hombre más importante de “la Obra” en el mundo: el sacerdote argentino Mariano Fazio, que fue la máxima autoridad en la región Río de la Plata entre 2010 y 2014.

Con más de doscientas personas participando en línea y en vivo, durante casi cuatro horas se escucharon voces que relataron el modus operandi de una institución que periodistas y exmiembros describieron como sectaria, opresiva y manipuladora.

La iniciativa de la organización ECA GLOBAL (Ending Clergy Abuse) surgió tras la reunión de sus referentes con el Papa el pasado 20 de octubre, una audiencia privada –histórica también– ya que nunca antes un jefe máximo de la Iglesia Católica había recibido a una organización que lucha contra el abuso eclesiástico.

Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA, fue el encargado de disertar sobre la causa judicial y el abordaje legal en los casos de abusos. “El compromiso de ECA y la actual junta directiva es la tolerancia cero con los abusos. Esta cumbre es parte de este compromiso: hay que terminar con las instituciones opacas si queremos terminar con los abusos en cualquiera de sus formas. Cuando estuvimos con el papa León XIV, él apoyó nuestro trabajo y nos encomendó visibilizar las denuncias existentes. La de las 43 mujeres contra el Opus Dei es la más importante en este momento”, remarcó.

León XIV y el Opus Dei: ¿aprobará los estatutos?

En los últimos dos meses empezó a crecer la versión, especialmente en medios cercanos al Vaticano, de que este papa será el que se anime a reformar definitivamente al Opus Dei, después de casi cuatro décadas de crecer con la autonomía total y privilegiada que le dio Juan Pablo II en 1982 cuando convirtió a la orden en la única Prelatura Personal de la Iglesia Católica e inició el proceso de canonización de su fundador, Jose María Escrivá de Balaguer.

Lo cierto es que todavía León XIV no ha hecho ninguna declaración sobre las denuncias por abusos espirituales, delitos económicos y trata de mujeres que impulsaron a su predecesor, Francisco, a imponer la reforma. Sin embargo, tal como lo manifestó a los representantes de ECA a finales de octubre, no solo está dispuesto, sino que quiere escuchar a quienes fueron víctima de distintos tipos de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica que ahora le toca dirigir.

Mientras se espera la decisión del papa, la organización intenta minimizar en público los cambios que podrían llegar para frenar el impacto puertas adentro: “Nada cambia en el espíritu, ni en el contenido de las normas de piedad y costumbres de familia”, escribió el líder de la institución, Fernando Ocáriz, en una misiva pública en octubre y ese es el mensaje que circula entre los fieles, que temen por el futuro de la institución.

El cambio de estatutos implica modificaciones radicales ya que prevé dividir a la organización en tres partes: una prelatura clerical, que agrupará únicamente a los sacerdotes numerarios incardinados en ella; una Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, para los sacerdotes diocesanos que deseen asociarse espiritualmente con el carisma fundacional; y una asociación pública de fieles, que reunirá a los laicos —numerarios, agregados, supernumerarios y cooperadores—, que son el 98% de la institución.

“Hay un engaño de origen en cómo entramos y entran las personas al Opus Dei. Ese engaño continúa adentro con los estatutos: jamás te los dan a leer y solo sabés lo que te dicen. Entonces, más allá de estatutos nuevos o viejos, el tema es qué hace el Opus Dei puertas adentro, porque siempre han mantenido una fachada para el Vaticano y adentro muestran una cara contraria”, explica Federico Johansen, exnumerario durante 16 años en Argentina y uno de los oradores de la reciente cumbre.

En el mismo sentido, otro de los disertantes del evento, el profesor de filosofía y exagregado peruano Edgard Munive definió al Opus Dei como “una estafa espiritual” y relató que cuando en 2022 leyó el 'motu proprio' del papa Francisco 'Ad Charisma Tuendum' comprendió el núcleo de esa estafa: “Me di cuenta de que fuimos manipulados para hacernos vivir como religiosos preconciliares pero a la vez convencidos de que no éramos religiosos. El Opus Dei es una Iglesia dentro de la Iglesia”, concluyó.