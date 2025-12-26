SanCor Salud, reconocida por su comunicación con impacto y compromiso social

Los reconocimientos ponen en valor un trabajo sostenido que entiende la salud como un concepto integral, que se construye no solo desde la cobertura y la innovación, sino también desde la escucha, la responsabilidad social y el compromiso genuino con las personas.

Premios Mercurio: comunicación, estrategia y creatividad con propósito

En la edición 2025 de los prestigiosos Premios Mercurio que entrega la Asociación Argentina de Marketing, SanCor Salud recibió tres estatuillas por proyectos que destacan la capacidad de generar impacto real a través de la comunicación y el marketing:

Historias detrás de la historia , un ciclo de charlas que recorrió el país poniendo en primer plano historias reales, sensibles y profundamente humanas, abordando temas que atraviesan, interpelan y generan comunidad.

Eureka , un programa interno de formación e innovación que promueve la capacitación continua y el desarrollo del talento, fortaleciendo la cultura colaborativa y el aprendizaje organizacional.

La buena salud es todo, la campaña institucional de alcance nacional que reafirma la mirada integral del bienestar y consolida un posicionamiento empático, cercano y coherente con los valores de la marca.

Premios Conciencia y Distinciones RSC: compromiso social sostenido

SanCor Salud también fue reconocida en los Premios Conciencia y en las Distinciones RSC por iniciativas que reflejan su compromiso social sostenido y genuino.

Entre ellas, la campaña #ayuDAR, desarrollada junto a UNICEF Argentina, orientada a fortalecer el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, promoviendo la conciencia social e involucrando activamente a los asociados en una acción solidaria de impacto concreto.

Asimismo, Historias detrás de la historia volvió a ser distinguida por su aporte al bienestar emocional, la escucha activa y la construcción de comunidad, consolidándose como un proyecto que pone en el centro las historias, las emociones y lo humano.