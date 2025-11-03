Extraditan a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante y que financió a Espert

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña de 2019 de José Luis Espert sería extraditado este miércoles 5. La relación entre ambas fue revelada por elDiarioAR y le costó al aún diputado (hoy de licencia) su postulación como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

Este domingo fue trasladado por la Policía Federal desde Viedma a Buenos Aires. Desde allí será extraditado a Estados Unidos por un grupo de policías norteamericanos, según detalló Patricia Bullrich. El traslado está a cargo de un equipo de U.S. Marshals, fuerza federal norteamericana encargada de custodiar y trasladar a fugitivos. Según trascendió, Machado partirá a Texas el miércoles a las 22:05 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo UA 997 de United Airlines.

Machado fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Recién este año y tras la revelación periodística, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando elDiarioAR descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC