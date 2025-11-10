Dua Lipa fue a ver el Superclásico y revolucionó la Bombonera: “Me encantó”

Dua Lipa revolucionó la previa del Superclásico y, tras recibir regalos de River y una invitación de Boca, finalmente dijo presente en La Bombonera para ver el partido.

La artista británica había sido agasajada por la dirigencia de River, posando con una camiseta del “Millonario” con el dorsal 22.

Sin embargo, Boca la invitó formalmente a presenciar el Superclásico de este domingo en su estadio. Aunque la respuesta se mantuvo en vilo, la cantante finalmente aceptó y fue fotografiada llegando a La Bombonera.

Lo más comentado en redes sociales fue su elección de vestuario. Para evitar tomar partido, y pese al regalo de River, Dua Lipa asistió al partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina (celeste y blanca). En redes sociales, los fanáticos bromearon que la estrella eligió “los colores de Racing” para mantenerse neutral en la disputa entre los dos clásicos rivales.

Después de disfrutar del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, Dua Lipa se dirigió al icónico bodegón porteño El Preferido de Palermo para una cena relajada en familia, y a la salida sorprendió a unos fans con declaraciones sobre el partido.

En su recorrido dominical por la ciudad de Buenos Aires, la cantante decidió visitar por segunda vez el mítico restaurante porteño, ya que en su visita anterior al país, en septiembre de 2022, la cantante británica ya había almorzado allí junto a su familia.

Y cuando se dispuso a firmar algunos autógrafos y tomarse unas fotos, la pregunta sobre el partido en la Bombonera no se hizo esperar.

En concreto, uno de los seguidores le preguntó por Boca. “Me encanta. La energía es perfecta… la gente…”, destacó la estrella pop.

La icónica cantante venía de fotografiarse con la camiseta de River, luego de sus shows en el Monumental. Sin embargo, este domingo estuvo bailando al ritmo de los hinchas “xeneizes”, y al parecer disfrutó de los goles del “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel.