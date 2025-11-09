Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors se impuso este domingo por 2-0 ante River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, disputado en La Bombonera. Con este resultado, el conjunto de Claudio Úbeda se consolidó como líder de la Zona A y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro fueron obra de Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y de Miguel Merentiel, a los 2 del complemento, en un partido que tuvo intensidad, polémicas y momentos de alto voltaje emocional.

Zeballos abrió el camino en un primer tiempo parejo

El inicio fue equilibrado y trabado, sin un dominador claro. Boca se mostró más ambicioso en ataque, pero le costaba romper la defensa rival. Cuando parecía que el primer tiempo se cerraría sin goles, Ayrton Costa envió un pase largo que Zeballos aprovechó tras un error defensivo de Paulo Díaz. Luego de un primer disparo tapado por Franco Armani, el delantero capturó el rebote y puso el 1-0 para el local.

Con el gol sobre el final de la etapa, el Xeneize se fue al descanso con ventaja y confianza, mientras River no lograba encontrar fluidez ni profundidad en su juego.

Merentiel amplió y Boca controló el desarrollo

Recién iniciado el complemento, Zeballos volvió a ser determinante: desbordó por derecha y envió un centro bajo que Merentiel empujó al fondo de la red para estirar la diferencia. El 2-0 tempranero desacomodó a River, que intentó reaccionar sin claridad.

El equipo de Gallardo, que atraviesa una racha negativa con cinco derrotas en los últimos seis partidos, tuvo una oportunidad en los pies de Gonzalo Montiel, pero el defensor no logró concretar. Minutos más tarde, una dura infracción de Miguel Borja sobre Costa generó protestas en el banco local, aunque el árbitro Nicolás Ramírez solo mostró amarilla.

Polémicas y cierre con nerviosismo

A los 34 minutos, Ramírez cobró un penal a favor de Boca tras una supuesta falta de Armani sobre Milton Giménez, pero el VAR intervino y anuló la sanción. En el tramo final, ambos equipos tuvieron ocasiones claras: Marchesín le ganó un mano a mano a Giménez, y Matías Galarza Fonda desperdició una chance de cabeza para River.

Finalmente, el marcador no se modificó y Boca celebró una victoria clave que selló su pase a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Úbeda cerrará la fase regular ante Tigre el próximo 16 de noviembre, mientras que River visitará a Vélez, con la obligación de levantar su nivel tras otra derrota en el Superclásico.

