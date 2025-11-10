EE.UU. atacó otras dos supuestas narcolanchas más en el Caribe y suma 76 asesinatos extrajudiciales

Seis muertes más. 76 asesinatos extrajudiciales son los que cometó Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental desde que comenzó esta campaña militar el 2 de septiembre. En total, se produjeron 19 ataques, si bien en dos de ellos bombardearon a dos supuestas narcolanchas en una única ofensiva.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques con misiles balísticos contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, dijo este lunes el secretario de Defensa (ahora Guerra), Pete Hegseth: “Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, concluyó Hegseth quien, de nuevo, no aportó una sola prueba del cargamento que supuestamente llevaban las embarcaciones ni la identidad de los supuestos “narcoterroristas”, ni los vínculos que se les atribuyen con esas organizaciones dedicadas al narcotráfico, ni tampoco pruebas de la supuesta ruta de la barca a EEUU.

Este ataque se produce después de que la semana pasada hubiera otros dos, el 4 y el 6 de noviembre, con cinco muertos en total.