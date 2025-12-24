Jorge Macri advirtió que podría volver a la Corte por la deuda de la Nación con la Ciudad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reiteró este miércoles que su distrito está dispuesto a recurrir a la Corte Suprema para reclamar los fondos de coparticipación que el Estado nacional le adeuda, aunque insistió en que su prioridad es alcanzar una salida negociada con el gobierno de Javier Milei. “Todavía creo que podemos encontrar un acuerdo, la voluntad está”, afirmó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri sostuvo que la Ciudad tiene derecho a esos recursos y recordó que existe una cautelar del máximo tribunal que ordena a la Nación restituirlos. “La Corte ya se expidió y hay que empezar a pagar. Es plata de los porteños, más allá de que el Gobierno nacional la necesite para acomodar los números”, señaló.

Tensión por incumplimiento de acuerdos

El planteo se produce en un contexto de tensión política entre la Casa Rosada y el PRO, luego de que el oficialismo no cumpliera los acuerdos alcanzados con ese espacio durante el debate del Presupuesto en el Congreso. En ese escenario, el jefe de Gobierno buscó enviar una señal de distensión y remarcó que la judicialización no es su primera opción. “La Corte va a estar siempre como alternativa, pero voy a agotar toda opción razonable para no llegar a un conflicto profundo”, subrayó.

Macri explicó que la deuda tiene dos tramos principales: más de 5.000 millones de dólares originados durante la gestión de Alberto Fernández, y alrededor de 450 mil millones de pesos acumulados desde agosto último, cuando se interrumpieron los pagos progresivos que el ministro de Economía, Luis Caputo, había acordado con la Ciudad a comienzos de año y que se cumplieron hasta junio. Para dimensionar el reclamo, volvió a compararlo con obras públicas y equipamiento sanitario: “Con cinco mil millones de dólares se hacen tres líneas de subte y sobra; con el resto se podrían financiar túneles o comprar más de veinte tomógrafos para hospitales”.

El jefe de Gobierno sostuvo que, si bien el tema ya está en manos del máximo tribunal, también podría haber una salida política. En ese sentido, deslizó que la Ciudad podría aceptar formas de pago alternativas, como la cesión de predios fiscales para desarrollos urbanos. Mencionó, entre otros ejemplos, el ex Mercado de Liniers o tierras en la zona portuaria, como posibles proyectos que contribuirían al crecimiento del distrito.

Macri destacó que existe “buena voluntad” del Ejecutivo nacional para resolver el conflicto y cumplir con la cautelar, lo que permitió en su momento acordar un esquema de pagos en cuotas. Sin embargo, advirtió que la falta de regularidad afecta a un distrito que, según afirmó, tiene un peso central en la economía nacional. “El 21 por ciento del PBI está en la Ciudad. Si a la Ciudad le va bien, también crece el país”, sostuvo, y concluyó: “No somos marginales, somos importantes”.