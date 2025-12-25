El servicio de correos de Dinamarca está a punto de repartir su última carta después de 400 años: “Es una decisión difícil”

El servicio postal de Dinamarca entregará su última carta el 30 de diciembre, poniendo fin a una tradición de más de cuatro siglos.

PostNord, formada en 2009 tras la fusión de los servicios postales sueco y danés, anunció su decisión a principios de este año y señaló que recortaría 1.500 puestos de trabajo en Dinamarca y retiraría 1.500 buzones rojos ante la “creciente digitalización” de la sociedad danesa.

La empresa de servicio postal describió a Dinamarca como “uno de los países más digitalizados del mundo” y explicó que la demanda de cartas ha “caído drásticamente”, mientras que las compras por Internet no dejan de aumentar. Por este motivo, la empresa decidió centrarse en el envío de paquetes.

PostNord solo tardó tres horas en vender 1.000 de los característicos buzones, ya desmontados, cuando salieron a la venta a principios de este mes. El precio fue de 2.000 coronas danesas (unos 275 euros) para los que estaban en buen estado y 1.500 coronas (alrededor de 205 euros) para los más desgastados. Otros 200 se subastarán en enero.

El servicio postal, que seguirá repartiendo cartas en Suecia, anunció además que durante un tiempo limitado reembolsará los sellos daneses no utilizados.

Los daneses podrán seguir enviando cartas a través de la empresa de reparto Dao, que ya se encarga de la entrega de cartas en el país. A partir del 1 de enero, Dao ampliará sus servicios de unos 30 millones de cartas en 2025 a 80 millones el año que viene. Para enviarlas, los clientes tendrán que acudir a una tienda Dao o pagar un suplemento para que se las recojan en su domicilio, y abonar los gastos de envío por Internet o a través de una aplicación.

¿Un resurgimiento?

El servicio postal danés gestionaba el envío y la entrega de cartas en el país desde 1624. En los últimos 25 años, el envío de cartas experimentó un fuerte descenso en Dinamarca, con una caída de más del 90%.

Sin embargo, algunos indicios apuntan a un posible resurgimiento de la escritura de cartas entre los jóvenes.

Según un estudio de Dao, las personas de entre 18 y 34 años envían entre dos y tres veces más cartas que otros grupos de edad, y cita al investigador de tendencias Mads Arlien-Søborg, quien atribuye este aumento a que los jóvenes “buscan un contrapeso a la sobresaturación digital”. Según el experto, escribir cartas se convirtió en una “elección consciente”.

Según la legislación danesa, el Gobierno está obligado a garantizar el derecho de la población a enviar y recibir cartas. Esto significa que, si Dao dejara de repartir cartas, el Ejecutivo estaría obligado a designar a otra empresa para que lo hiciera.

Una fuente cercana al Ministerio de Transporte aseguró que nada cambia en la práctica en 2026, ya que la población seguirá pudiendo enviar y recibir cartas, simplemente lo hará a través de otra empresa. Señaló que se trata de una cuestión meramente “sentimental”.

Lo curioso es que recibir una carta física tiene un valor extremadamente alto Magnus Restofte — Director del museo de correos, telecomunicaciones y comunicaciones Enigma

Sin embargo, otros defienden que se trata de una decisión irreversible. Magnus Restofte, director del museo de correos, telecomunicaciones y comunicaciones Enigma, en Copenhague, cree que, en caso de que ya no fuera posible utilizar las comunicaciones digitales, “sería bastante difícil volver atrás [al correo físico]”. “No podemos volver a lo que era antes. Además, hay que tener en cuenta que somos uno de los países más digitalizados del mundo”, dijo.

Más digitales

En virtud del programa MitID —el sistema nacional de identificación digital de Dinamarca, que se utiliza para todo, desde el banco en línea hasta la firma electrónica de documentos y la reserva de citas médicas—, todas las comunicaciones oficiales de las autoridades se envían automáticamente por “correo digital” en lugar de por correo postal.

Aunque existe la opción de darse de baja y recibir correo físico, pocos usuarios lo hacen. En la actualidad, el 97% de la población danesa mayor de 15 años está inscrita en MitID y solo el 5% de los daneses optó por no recibir correo digital.

Según Restofte, la población danesa se mostró “bastante pragmática” ante los cambios en los servicios postales, en parte porque muy pocas personas reciben ya cartas físicas en sus buzones. De hecho, algunos jóvenes nunca llegaron a enviar una carta en papel.

La escasez de cartas físicas aumentó su valor. “Lo curioso es que recibir una carta física tiene un valor extremadamente alto”, dijo Restofte. “La gente sabe que si escribes una carta física y la escribes a mano, has dedicado tiempo y también dinero”.

Al anunciar su decisión a principios de este año, Kim Pedersen, director ejecutivo adjunto de PostNord Denmark, afirmó: “Hemos sido el servicio postal danés durante 400 años, por lo que poner fin a esa parte de nuestra historia es una decisión difícil. Los daneses se han vuelto cada vez más digitales, lo que significa que hoy en día se envían muy pocas cartas, y el descenso continúa de forma tan significativa que el servicio postal de cartas ya no es rentable”.

Traducción de Emma Reverter.