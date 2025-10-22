EE.UU. extiende al Pacífico las ejecuciones extrajudiciales con el hundimiento de una supuesta narcolancha

Del Caribe al Pacífico. EE.UU. está extendiendo las ejecuciones extrajudiciales de supuestos “narcoterroristas” con el hundimiento de una supuesta narcolancha, este martes, en el “Pacífico Oriental”, cerca de las costas colombianas, según informó el secretario de Guerra –antes Defensa–, Pete Hegseth.

“Ayer, a las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo Hegseth, sin aportar pruebas de ese narcotráfico, ni del lugar exacto del ataque ni de las identidades de las personas asesinadas: “Nuestros servicios de información sabían que el buque estaba implicado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba droga. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

“Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, añadió Hegseth, sin tampoco facilitar pruebas que demuestren el puerto de salida de la embarcación y el supuesto puerto de llegada.

“Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció.

Este pasado domingo, Hegseth comunicaba un otro ataque contra una embarcación el pasado 17 de octubre. Hegseth señalaba en una publicación en X que esta embarcación estaba relacionada a la guerrilla del “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, y que tres ocupantes habían sido asesinados en el ataque en “aguas internacionales”.

Hegseth aseguraba, sin pruebas, que esos ocupantes asesinados extrajudicialmente eran “terroristas” que portaban “un monto substancial de narcóticos”, y los llamó “la Al Qaeda del Hemisferio Occidental”.

Asesinados o puestos en libertad

Donald Trump está acumulando fuerzas militares cerca de Venezuela y autorizó operaciones encubiertas en el país. Mientras tanto, sigue hundiendo embarcaciones con personas a bordo que son ejecutadas extrajudicialmente con la justificación de que cargan con droga, sin aportar una sola prueba de ello, ni tampoco del puerto de salida ni del supuesto puerto de llegada.

Mientras la Administración Trump es capaz de matar a 34 personas extrajudicialmente en aguas internacionales, al mismo tiempo decide devolver a Colombia y Ecuador a los dos supervivientes del ataque el jueves pasado a un supuesto narcosubmarino.

Y una vez que eso ocurre, resulta que la fiscalía ecuatoriana decide no procesar al superviviente entregado por el Ejército de EEUU, según informa The New York Times.