Naomi Klein, el cineasta Jonathan Glazer y centenares de judíos piden a la ONU sanciones contra Israel por el genocidio

Destacadas figuras judías de todo el mundo están pidiendo a Naciones Unidas y a los líderes mundiales que impongan sanciones a Israel por lo que describen como acciones “inconcebibles” que equivalen a un genocidio en Gaza.

Antiguos miembros del Gobierno de Israel, ganadores de premios Oscar, autores e intelectuales firmaron una carta abierta en la que exigen responsabilidades por la conducta de Israel en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. La publicación de la carta se produce mientras los líderes de la UE se reúnen en Bruselas este jueves, en medio de informaciones de que planean archivar las propuestas de sanciones por violaciones de los derechos humanos.

“No olvidamos que muchas de las leyes, cartas y convenciones establecidas para salvaguardar y proteger toda vida humana se crearon en respuesta al Holocausto”, escriben los firmantes. “Esas salvaguardias fueron violadas implacablemente por Israel”.

Entre los firmantes se encuentran el expresidente del Parlamento israelí Avraham Burg, el exnegociador de paz israelí Daniel Levy, el escritor británico Michael Rosen, la escritora canadiense Naomi Klein, el cineasta ganador de un Óscar Jonathan Glazer, el actor estadounidense Wallace Shawn, las ganadoras de un Emmy Ilana Glazer y Hannah Einbinder y el ganador del premio Pulitzer Benjamin Moser, entre otros.

Más de 450 firmantes instan a los líderes mundiales a respetar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Penal Internacional, evitar la complicidad en las violaciones del derecho internacional deteniendo las transferencias de armas e imponiendo sanciones selectivas, garantizar una ayuda humanitaria adecuada a Gaza y rechazar las falsas acusaciones de antisemitismo contra quienes abogan por la paz y la justicia.

“Inclinamos la cabeza con inmensa tristeza ante la acumulación de pruebas que indican que las acciones de Israel serán juzgadas como genocidio según la definición legal”, reza la carta.

La petición se produce tras un cambio radical en la opinión pública de los judíos estadounidenses y del electorado en general en los últimos años. Una encuesta del Washington Post revela que el 61% de los judíos estadounidenses cree que Israel cometió crímenes de guerra en Gaza, y el 39% afirma que está cometiendo genocidio. Entre el público estadounidense en general, el 45% declaró a la Brookings Institution que cree que Israel está cometiendo genocidio, mientras que una encuesta de Quinnipiac realizada en agosto reveló que la mitad de los votantes estadounidenses comparte esa opinión, incluido el 77 % de los demócratas.

Otros firmantes de la carta son el director de orquesta israelí Ilan Volkov, el dramaturgo V (antes conocido como Eve Ensler), el cómico estadounidense Eric André, el novelista sudafricano Damon Galgut, el periodista y documentalista ganador de un Óscar Yuval Abraham, el ganador de un premio Tony Toby Marlow y el filósofo israelí Omri Boehm.

“Nuestra solidaridad con los palestinos no es una traición al judaísmo, sino un cumplimiento del mismo”, escriben los firmantes. “Cuando nuestros sabios enseñaron que destruir una vida es destruir un mundo entero, no hicieron excepciones para los palestinos. No descansaremos hasta que este alto el fuego conduzca al fin de la ocupación y el apartheid”.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 65.000 palestinos perdieron la vida y más de 167.000 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que la ONU calcula que aproximadamente el 90% de la población se encuentra desplazada internamente. Dos senadores demócratas estadounidenses, Chris Van Hollen y Jeff Merkley, concluyeron tras una misión de investigación en la región en septiembre que Israel estaba llevando a cabo “un plan sistemático para destruir y limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza” con la complicidad de Estados Unidos en estas acciones.

Su informe detallaba la destrucción casi total de las infraestructuras civiles, la utilización de los alimentos como arma y los obstáculos sistemáticos a la entrega de ayuda humanitaria.

El alto el fuego del 10 de octubre se vio sacudido por repetidas violaciones. La agencia de noticias palestina afirmó que Israel había violado el alto el fuego en 80 ocasiones y había matado al menos a 80 palestinos en los últimos 11 días. El ejército israelí acusó a Hamas de violar el acuerdo, matar a dos soldados israelíes en Rafah y retrasar la devolución de los cadáveres de los rehenes.

La carta pública afirma que la tregua no hace referencia a Cisjordania, donde continúa la violencia de los colonos, y que las condiciones subyacentes de la ocupación siguen sin abordarse.

Más de 3.200 palestinos resultaron heridos en ataques en Cisjordania este año, según el último informe de la oficina humanitaria de la ONU, y la ONU documentó 71 agresiones de colonos durante una sola semana de octubre. En un incidente ocurrido esta semana, una mujer de 55 años fue hospitalizada tras ser golpeada con un palo por un colono enmascarado mientras recogía aceitunas, un ataque que fue grabado en video.

El grupo israelí de derechos civiles Yesh Din descubrió que solo el 3% de las investigaciones sobre la violencia de los colonos entre 2005 y 2024 terminaron en condenas. Poco después de asumir el cargo, Donald Trump levantó las sanciones limitadas que Joe Biden había impuesto a docenas de colonos violentos y grupos de colonos.

Se espera que la CIJ emita esta semana un nuevo fallo en el que aclare las obligaciones de Israel en los territorios ocupados, tras su dictamen consultivo no vinculante de julio de 2024 en el que declaraba ilegal la ocupación. Sin embargo, según se informa, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE están renunciando a las sanciones, a pesar de las conclusiones del servicio diplomático del bloque que afirman que hay “indicios” de que Israel está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del acuerdo de asociación entre la UE e Israel.