Qué se vota en Provincia de Buenos Aires: cómo es la Boleta Única de Papel y quiénes son los candidatos

La Argentina renueva legisladores este domingo 26 de octubre y tanto el oficialismo como la oposición pelearán voto a voto para ver cómo quedan conformadas las cámaras del Congreso de cara a los próximos dos años de gestión de Javier Milei, mientras que las fuerzas minoritarias buscan engrosar su representatividad en Diputados y Senadores.

En estos comicios, en los que todo el territorio utilizará la Boleta Única de Papel, se eligen 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara, compuesta por 72 representantes) y 127 diputados nacionales (la mitad de los 257 totales).

Pero no todos los distritos votan lo mismo. Mientras que las 24 jurisdicciones eligen diputados, solo en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se renuevan senadores.

En tanto, Mendoza (24 diputados y 19 senadores provinciales), Catamarca (21 diputados y ocho senadores provinciales), Santiago del Estero (elige gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales, 163 concejales municipales e intendencias en Clodomira y Villa Atamisqui) y La Rioja (18 diputados provinciales) también votan autoridades locales, algo que ya hicieron Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y la provincia de Buenos Aires porque optaron pos desdoblar las elecciones.

¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

Cargos a elegir en PBA

En Provincia de Buenos Aires hay 13.353.974 electores habilitados. Se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados

15 de UXP

7 del PRO

3 de la CC

3 de Encuentro Federal

2 de LLA

2 de Democracia para Siempre

1 de la UCR

1 del PTS-Frente De Izquierda Unidad

1 de la Izquierda Socialista FIT-Unidad

La Boleta Única de Papel

Los partidos que se presentan

Hay 15 frentes electorales para elegir las 35 bancas de diputados nacionales por PBA:

La Libertad Avanza (La foto será la de José Luis Espert, a pesar de haber renunciado a su candidatura)

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

M. Florencia De Sensi

Joaquín Ojeda

Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Vera

Javier Sánchez Wrba

Ana Tamagno

Rubén Darío Torres

Martina León Espinosa

Mario Saavedra

Bárbara Lerin

Hugo Ferreyra

Susana Conte

Ignacio Salaberren

Roxana Cavallini

Eduardo Creus

Mirta Wide

Damián Selem

Karina García

Luis Enrique Green

Paula Canegallo

Mauricio Imperatori

M. Alejandra Belen

Enzo Di Fabio

Partido Nuevo Buenos Aires

Santiago Cúneo

Mara Ordoñez

Raúl Biaggioni

Nydia Caligiuri

Ramón Garcés

Alessandra Minnicelli

Adrián Salbuchi

Ofelia Barbe

David Moreyra

Susana Rojas

Claudio Orellano

Vilma Biro Alemán

Horacio Burgos

Débora Anselmino

Alejandro Cabello

Sandra Ick

Luciano Martos

Soledad Albornoz

Daniel Martín

María José Pacenti

Sebastián López Podestá

Verónica Díaz

Ramón Rodríguez

Laura Velázquez

Nelson Prezioso

M. Virginia Iribas

Joel Ick Pacenti

Cecilia Espinoza Lampert

Roberto Smith

Chiara Pacenti

Pablo Anselmino

Cecilia Martí

Gastón Frachetti

Silvia Altamura

Daniel Escobar

Liber AR

María Fernanda Tokumoto Eyler

Leonardo Mollard

Mónica Paz

Fernando Bovero

Mariana Ledesma

Frente de Izquierda

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla

Juan Carlos Giordano

Mónica Leticia Schlotthauer

Alejandro Bodart

Ana Irene Paredes Landman

Néstor Antonio Pitrola

Nathalia Inés González Seligra

Eduardo Ayala

Luana Simioni

Sebastián Rodriguez

Jorgelina Matucevicius

Federico Francisco Novo Foti

Norma Inés Lezama

Ariel Marcelo Somer

Agustina Belén Barrios

Guillermo Enrique Pacagnini

Diana Solange Cabrera Sanchez

Lucas Hernán Cuenca

Graciela Beatriz Calderón

Juan Emiliano Romero

Karen Florencia Leguizamón

José Alejandro Sebriano

Andrea Bernarda Lanzette

Franco Rapanelli

Emilce Alejandra Correa Louzao

Claudio Emanuel Mora

Nora Iris Biaggio

Luis Mariano Sucher

Mónica Silvia Mendez

Ricardo Javier Segretti Valdueza

Paula Yamila Akerfeld

Osvaldo Omar López

Natalia Marisa Espasa

Luciano Corradi

Frente Patriota Federal

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Eliana Solange Ott

Diego Ariel Carlomagno

Sandra Marcela García

Valentino Bellini

Yolanda Beatriz Kayser

Claudio Hernán García

Yanel Daiana Etcheverry

Américo Antonio Fresca

Mariana Paula Patricia Mollo

Sebastián Jorge Salvador Bustamante

María Laura Ferreyra

Héctor Ismael Rodríguez

Silvia Irene Bostjancic

Esteban Oscar Mannarino

Silvia Raquel Clavijo

Roberto Gabriel Spinosa Castaño

Marcela Ana García

Alberto Enrique Cetrola

Raquel Alejandra Aguilera

Sebastián Gabriel Gutiérrez

Nancy Elizabeth Castillo

Miguel Omar Julian

Alicia Beatriz Quiroz

Rolando Martín Riss

Erica Raquel Salto

Juan Carlos Rosito

Yesica Andrea Colicino

Enrique Marcelo Ariel Oros

Mónica Isabel Pérez

Jorge Eduardo Arias

Unión Liberal

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Evangelina Noemi Martin

Francisco Antonio Soraci

Monica Alejandra Leguizamón

Leonardo Maximiliano Panebianco

Vanessa Mariel Spinola Torres

Cristian Sebastian Leon

Romina Victoria Trotta

Ramon Argentino Palacios

Bianca Giangrande

Francisco Sicardi De Estrada

Clara Lorena Espinosa

Jorge Centurión

Vera Maria Laura Montenegro

Gustavo Adolfo Díaz

Erika Romina Spitteler

Marcelo Daniel Carola

Dora Elizabeth Marcelino

Claudio Daniel Giménez

Mónica Patricia Fernández

Horacio Alejandro Santillán

Natalia Laura Mariotti

Roberto Guillermo Casal

Alicia Lidia Casal

Carlos Daniel Harendorf

Alicia Magdalena Rivero

Matías Ferrario

Roxana Laura Marga

Jose Fernando Bustamante

Marisa Lorena Mraca

Sebastian Manuel Vilas

Fuerza Patria

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Luis Alberto Calderaro

Aldana Giselle Rodríguez Golisano

Daniel Adolfo Catalano

Claudia Alicia Bernazza

Jorge Rivas

Rocío Di Bastiano

Oscar Gerardo De Isasi

Silvia Saravia

Carlos Alberto Raimundi

Macarena Quinteros

Carlos Alberto Ortega

Macarena Ayelén Rusconi

Federico Aldo De Marziano

María Cristina Moreno

Arístides Bernabé Leinenn

Florencia Defelipe

Sebastián Javier Beroldo

Julieta Ferrari

Alejandro Esteban Rodríguez

Coalición Cívica ARI

Juan Manuel López

Elsa Llenderozas

Lisandro Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

Nadia Porro

Román Bouvier

Victoria Borrego

Héctor Flores

Graciela Andrada

Pablo Zubiarre

Gabriela Zapata

José María Fernández

Anahí Bilbao

Eduardo Jordan

Patricia Malaspina

Fernando Trigo

Silvia Vázquez

Daniel Capeletti

Giana Fuente

Saúl Trejo

Mariana Caracoche

Patricio Yalet

Belén Cáceres

Santiago Mercade

Lourdes Nocetti

Haroldo Villafranca

Berta Núñez

Lucas Agüero

Miriam Landoni

Horacio Canullan

Esther Junco

Martín Bossi

Silvia Rodríguez

Fernando Landaburu

Proyecto SUR

Ricardo Alfonsín

Lilia Estrella Marina Cassese

Gustavo Fernando López

Marina Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Julia Larcamón

Manuel Martín Canay

Carina Ester Zeli

José Luis Fabris

Marianella Islas

Santiago Luis Hernández

Gabriela Alejandra Adorno

Germán Kohl

Mónica Beatriz Sequeira

Christian Carlos Greco

Verónica Beatriz Mateo

Fabio Gabriel Perussich

Silvia Beatriz Fernández Zena

Pablo Cristian Foster

Viviana Haydee Forti

Daniel Deserti

Evelin Gonzalez

Osvaldo Gatti

Marta Campos

Antonio Corona

Laura Pérgola

Eduardo Bogado

Leila Rashid

Walter Flores

Gisella Mattea

Leonel Antonuchi

Irene Barzola

Guillermo García

Fernanda Fernández Vizcay

Rodolfo Suárez

Propuesta Federal

Fernando Burlando

Fabiana Martín

Fabián Amendola

Silvia Petroff

Javier Baños

Vanesa Sosa

Carlos Giuliani

Ma. Lorena Pagano

Adolfo Leguizamón Peña

Carina Arraygada

Germán Francone

Alejandra Rodríguez

Sebastián Slpizer

Rosa Del Valle Lazo

Claudio Papasidero Ricco

Gloria Ayala

Víctor Lectour

Carolina Onzari Frau

Nerio Robles

Celia Quintana

Gabriel Balbuena

Natalia Berrittella

Adrián Corzo

Norma Ramírez

Adrián Serusi

Griselda Saucedo

Jonatan Magno

Viviana Veloso

Pablo González

Gabriela Fellet

Eduardo Trejo

Gabriela Porta

Sergio Lanzini

Elena Romero

Ezequiel Arraygada

Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Tavela

Alfredo Lazzaretti

Andrea Almenta

Osvaldo Caffaro

Josefina Lauría

Julio Pasqualín

Silvina Green Asteazarán

Sergio Buil

Natalia Dziakowski

Julio Daniel Dunogent

Graciela Rego

Oscar Alva

Verónica Gabriela Zamora

Juan Pablo Ripamonti

Jorgelina López

Gianella Gianella

Marianela López

Marcelo Fraga

Stella Medaño

Ricardo Fabián Choffi

María Luján Rodríguez

Sergio Fabián Carciofi

Silvana Bergel

José María Duhalde

Gladys Villalba

José Enrique Velazco

Fabiana Nardi

Juan Colli

Marcela Loyola

Hernán Kapoluto

Nelly Muniz

Alejandro Cieri

Potencia

María Eugenia Talerico

Ricardo Alpert

M. Sofía De Hagen

Fernando Mascetti

Flavia Acuña

Miguel Ángel Echeverría

Eva Gigena

Ricardo Stoddart

Amalia Francini

Carlos Álvarez

M. Gabriela Hernández

Aníbal Cevasco

Cecilia Rumi González

Marcelo García

Ariana Schiavi

Jorge Luis Berisso

M. Eugenia Villata

Alejandro Bartoletti

Marcela Chui

Luis Palmiotti

M. Andrea Passerini

Héctor Cumplido

Susana Pisera

Pedro Vigneau

Delia Gandini

Federico Caballero Mattocio

Mariana Fuentes Weber

Claudio Venchiarutti

Gabriela Anoll

Alejandro Bulacio

Stella Maris Díaz

Oscar Ponce

Lorena Gorosito

Jesús Chobadindegui

Laura Carbone

Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

José Antonio Ibarra

Analía Pérez

Federico Martelli

Carina Biroulet

Adolfo Suarez

Gisela Oliva

Ángel Alberto García

Rosana Tortosa

Mariano Fernandino

María Isabel Casas

Alejandro López

Romina Rojas

Horacio Azzoni

Emilce Beatriz Blanco

Guido Mengia

Iris Noemí Barrios

Ernesto García

Marcela Ludueña

Hugo Davila

Andrea Piantanida

Javier Raffaellino

Sabrina Alsina

Luis Roberto Cano

Mirta Azucena Koch

Ariel Montes

Ramona Cruz Barraza

Pablo Etchegoyhen

Blanca Cristaldo

Manuel Sánchez

Sabrina Soria

Facundo Fernández Araujo

Silvana Fernández

Ignacio Trucco

Nuevos Aires

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Damián Nievas Offidani

Milagros Ayelén Alfonso

Cristián Alejandro Ruiz

Romina Elizabeth Díaz

Tomás Joaquín Cuervo

Rosana Cecilia Sobré

Cristian Fabián Quillotay

Nerea Silvina.

Nuevo MAS

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Correa

Soledad Yapura

Marcos Pascuan

Paula Abal

Leandro Hidalgo Robles

Karina Colodro

Jorge Ayala

Graciela Robles

Facundo Díaz

Andrea Dopazo

Ramiro Manini

Natalia Faganello

Facundo Raggio

Laura Gómez

Emilio Almada

Karen Nuñez

Benjamín Caviedes

Emma Vecchio

Maximiliano Wasserman

Lucía Camara

Sergio Martínez

Paula Rojas

Miguel Ángel Mugueta

Evelyn Mac Dermott

Eduardo Martínez

Florencia González

Jaime Lasa Matteucci

Florencia Benitez

Gustavo Juarez

Sofía Carneiro

Alejandro Schmale

Andrea Núñez

Dónde voto

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

El día de la elección, los votantes deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 en el local de votación asignado. Allí, el presidente de mesa entregará la boleta única firmada junto con una birome.

Dentro del cuarto oscuro, la persona encontrará una única hoja impresa a cuatro tintas, con las columnas de cada partido político (nombre, logo, número de lista) y las filas con las categorías en disputa. La clave es marcar con birome un solo recuadro por cada categoría.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel (BUP)?

Marcá la opción de tu preferencia sólo en un recuadro por categoría. Plegá la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto. Introducí la boleta plegada en la urna.

Tipos de voto

Voto Afirmativo

Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

Voto nulo

Los emitidos mediante Boleta Única no oficializada. Y los emitidos mediante Boleta Única oficializada:

Con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad sólo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).

En la que se hubiese roto algunas de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única),

Con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida).

Cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.

Voto en blanco

Son votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Voto recurrido

Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Voto de identidad impugnada

Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.

