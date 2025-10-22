Trump le reclama US$230 millones al Gobierno que él mismo preside en concepto de daños y perjuicios

Juez y parte. El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este martes que el Gobierno federal le debe “mucho dinero” por investigaciones pasadas del Departamento de Justicia sobre él e insistió en que tendrá la última palabra sobre cualquier pago: “Cualquier decisión tendrá que pasar por mi despacho”.

Los comentarios de Trump a los periodistas en la Casa Blanca se produjeron en respuesta a preguntas sobre una noticia del New York Times que afirmaba que había presentado reclamos administrativos antes de ser reelegido, en los que solicitaba aproximadamente 230 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios relacionados con el registro realizado por el FBI en 2022 en su propiedad de Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados y con una investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016.

Trump dijo este martes que no conocía las cifras en concreto y dio a entender que no había hablado con los abogados al respecto. Pero, añadió: “Todo lo que sé es que me deben mucho dinero”.

Aunque el Departamento de Justicia tiene un protocolo para revisar este tipo de reclamaciones, Trump afirmó: “Es interesante, porque soy yo quien toma la decisión, ¿no? Esa decisión tendrá que pasar por mi despacho”.

El presidente de EEUU también dijo que podría donar el dinero de los contribuyentes o utilizarlo para ayudar a pagar el salón de gala que está construyendo en la Casa Blanca.

“En cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen las directrices de ética profesional”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia a The Associated Press.

Trump mostró interés en la indemnización durante una aparición en la Casa Blanca la semana pasada con el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general Pam Bondi, que formó parte del equipo legal de Trump durante uno de los procesos de destitución en su contra.

“Tengo una demanda que iba muy bien y, cuando me convertí en presidente, dije: 'Me estoy demandando a mí mismo'. No sé. ¿Cómo se resuelve la demanda?”, dijo: “Diré: 'Dame X dólares', y no sé qué hacer con la demanda. Es una gran demanda. Me estoy demandando a mí mismo, así que no sé”.

El NYT dijo que las dos demandas se presentaron ante el Departamento de Justicia como parte de un proceso que busca resolver las denuncias federales mediante acuerdos y evitar pleitos.

Una de las demandas administrativas, presentada en agosto de 2024 y revisada por The Associated Press, solicita una indemnización por daños y perjuicios compensatorios y punitivos por el registro de su finca Mar-a-Lago y el caso resultante en el que se le acusa de acumular documentos clasificados y frustrar los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

Su abogado, que presentó la demanda, alegó que el caso era un “proceso malicioso” llevado a cabo por la Administración Biden para perjudicar la candidatura de Trump a la Casa Blanca, lo que obligó a Trump a gastar decenas de millones de dólares en su defensa.

Esa investigación dio lugar a cargos penales que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, aparcó el pasado mes de noviembre debido a la política del departamento sobre procesos a presidentes en ejercicio.

El Times afirmó que la otra demanda busca una indemnización por daños y perjuicios relacionados con la investigación sobre Trump y Rusia, concluida hace tiempo y que sigue enfureciendo al presidente.