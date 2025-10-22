Otra vez se produjeron incidentes en el Congreso durante la marcha de los jubilados

Empujones y corridas se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante una nueva marcha de los jubilados a raíz del megaoperativo policial montado en la zona por las fuerzas de seguridad.

Los efectivos policiales mantuvieron a los manifestantes sobre la vereda en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que de todos modos no pudo evitar el corte de tránsito por la intervención de las fuerzas de seguridad.

El operativo de seguridad estaba a cargo de la Policía Federal, mientras la fuerza de la Ciudad se mantenía en un segundo círculo.

A la tradicional marcha de los jubilados de cada miércoles se sumaba también el reclamo de distintas organizaciones y familiares por la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero sin instrumentación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Con información de la agencia NA