Avon obtiene la aprobación de sus líneas cosméticas con Leaping Bunny

El proceso de aprobación de Leaping Bunny para la marca comenzó el año pasado con las líneas de Perfumería, Avon Care y Anew, mientras que este 2024 se sumó la aprobación de la línea de maquillaje. Para conseguir esta aprobación, se exige un riguroso proceso de verificación de la cadena de suministro, confirmando que Avon no realiza pruebas en animales ni solicita a sus proveedores que lo hagan.

Según indican desde la compañía, desde hace más de 30 años, Avon promueve una belleza libre de crueldad, impulsando el fin de los ensayos cosméticos en animales y apoyando métodos que no los incluyan. Así, la marca colabora con organizaciones líderes como el Institute for In Vitro Sciences, FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) y Humane Society International para avanzar en pruebas alternativas y en cambios regulatorios que favorezcan el cuidado animal.

“Entendemos la belleza libre de crueldad animal y todos nuestros desarrollos científicos están al servicio de este propósito. Si hoy nuestra cadena de valor está aprobada de la mano de Cruelty Free International, es gracias a estas tres décadas de compromiso de terminar con las pruebas cosméticas en animales y de ofrecer productos de alta calidad y performance al alcance de todxs”, afirma Alina López Delgado, gerenta de Marketing de Avon Argentina.