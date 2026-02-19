eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Nuevo préstamo de Banco Provincia para comprar motos

  • La banca pública bonaerense ofrece una línea de crédito simple, segura y totalmente digital, pensada para que sus clientes/as puedan financiar la compra de motos desde el punto de venta. Cuenta con hasta tres años de plazo y otorga hasta $10.000.000 con una tasa accesible.

Nueva línea de crédito del Banco Provincia
Nueva línea de crédito del Banco Provincia

0

Banco Provincia presentó una nueva propuesta para quienes buscan movilidad y comodidad: un préstamo para la compra de motos que se gestiona en la misma concesionaria y se termina de cerrar la operación de manera 100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP. Con montos flexibles, plazos convenientes y tasas competitivas, la banca pública bonaerense apuesta a simplificar el acceso a un medio de transporte cada vez más elegido. 

El nuevo préstamo está disponible para personas con calificación crediticia vigente. Permite obtener hasta 10 millones de pesos, con plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses. Tiene tasa fija desde 55% anual para clientes/as que perciben haberes en el Banco y desde 57% TNA para quienes no lo hacen.

El proceso de solicitud es simple y seguro: la persona elige su moto en una empresa o concesionaria adherida y el vendedor le realiza una oferta de financiación personalizada a través de Banco Provincia. Si la acepta, confirma la operación desde Cuenta DNI o home banking. Todo sin papeles ni trámites presenciales. El pago se realiza en cuotas mensuales con débito automático en cuenta, garantizando comodidad y transparencia. 

Esta novedosa modalidad de financiamiento también está disponible para la contratación de servicios turísticos, de cara a la temporada de verano 2026.  

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats