Servicio Satelital S.A. renueva la certificación ISO 9001:2015 y amplía su alcance operativo

El proceso de auditoría fue realizado por TÜV Rheinland, organismo de certificación e inspección fundado en Alemania en 1872. Especializado en servicios relacionados con la calidad, la seguridad técnica y la protección del medio ambiente, TÜV Rheinland forma parte de las entidades con mayor trayectoria y reconocimiento global en el ámbito de la certificación industrial.

Certificación con estándares internacionales

La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas de gestión de la calidad (SGC). Establecida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), con sede en Ginebra, esta norma se aplica a organizaciones orientadas a la producción de bienes o servicios, y especifica la manera en que se gestionan procesos, niveles de servicio y tiempos de entrega, con foco en la mejora continua.

Servicio Satelital fue certificada para la provisión de sus servicios de internet vía satélite, redes cerradas, troncalización celular vía satélite y diseño y desarrollo a medida de conectividad sobre plataformas satelitales. Con esta acreditación, pasa a integrar el grupo de empresas latinoamericanas que cumplen con estos estándares de calidad internacional.

«Este objetivo que acabamos de alcanzar es motivo de orgullo para Servicio Satelital. Es la coronación de una cultura y forma de hacer las cosas dentro de la compañía, con la vista siempre puesta en la excelencia de nuestros productos y una firme vocación de servicio de cara a nuestros clientes», sostuvo Eduardo Lema, presidente de Servicio Satelital S.A.

Una trayectoria sostenida en conectividad satelital

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Servicio Satelital S.A. se especializa en soluciones de telecomunicaciones mediante el uso de satélites de órbita baja (LEO), media (MEO) y geoestacionaria (GEO). Su portafolio incluye servicios para sectores como telecomunicaciones, defensa, energía y agroindustria, operando a través de constelaciones LEO, satélites GEO HTS y Wide Beam, con infraestructura propia.

La renovación y ampliación de la certificación ISO 9001:2015 refuerza la estrategia de consolidación operativa de la empresa. Además, brinda a sus clientes garantías sobre la calidad de sus procesos y su capacidad para sostener estándares internacionales en entornos críticos y de alta exigencia técnica.