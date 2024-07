Simplicity inaugura su tienda número 50, en Concepción del Uruguay

Simplicity, cadena que ofrece variedad de productos de cuidado personal, belleza, moda, hogar y entretenimiento, inauguró su tienda número 50 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Durante 2024, Simplicity realizará una inversión de $2.100 millones como parte de un plan de crecimiento que incluye siete nuevas aperturas. Actualmente cuenta con más de 550 colaboradores y tiene sucursales en Área Metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. En septiembre de 2023, lanzó su e-commerce, plataforma que ha tenido un crecimiento significativo con más de 100 mil pedidos y con entregas promedio en menos de 24 horas.

La tienda de Concepción del Uruguay es la primera presencia física del formato en la provincia de Entre Ríos. Esta sucursal está ubicada en la calle Rocamora 729, cuenta con una superficie de 240 m² de salón y está conformada por un equipo de nueve colaboradores de la localidad. Allí los entrerrianos encontrarán una variedad de productos de belleza, electro beauty, moda y accesorios, hogar, librería y tecnología, regalería, cuidado personal, nutrición y deportes, artículos para bebés y niños.

Simplicity forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Get The Look, The Food Market y sus e-commerce. En los últimos años, la compañía argentina evolucionó su forma de hacer negocios y profundizó su propósito hacia el triple impacto, al llevar a cabo nuevas propuestas comerciales enfocadas en fortalecer la calidad de vida de las comunidades en las que está presente y el cuidado del ambiente.