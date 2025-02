Beyoncé triunfa en los Grammy con un disco country que reivindica a los artistas negros

Los Grammy se volvieron a rendir un año más ante la música creada por mujeres. La tendencia, que pone de manifiesto el peso y la influencia de las artistas femeninas en la actualidad, no solo marca un cambio de paradigma cada vez más evidente en una industria tradicionalmente dominada por hombres, sino también el camino reivindicativo al que quiere apuntar la Academia de la Grabación. Beyoncé, que buscaba rescatar y conmemorar las raíces afroamericanas de la música country con su ambicioso Cowboy Carter, fue la gran triunfadora de una noche que por fin le hizo justicia otorgándole su primer Grammy al Álbum del Año.

Las estatuillas logradas por la artista premian una obra que se sumerge en la olvidada herencia del country y que visibiliza a las personas negras que contribuyeron a forjar la música popular de Estados Unidos. La cantante homenajea así a los pioneros negros de un género que siempre ha tendido a ser muy conservador, evidenciando que, detrás de la imagen estereotipada del cowboy, en realidad existieron numerosos artistas afroamericanos que fueron fundamentales en el desarrollo del country pese a haber sido sistemáticamente marginados. “A veces pienso que el género es algo que intenta encasillarnos como artistas”, dijo Beyoncé, animando “a la gente” a hacer “lo que les apasione”.

Estas victorias son especialmente significativas para Beyoncé después de que, en los Premios de la Asociación de Música Country celebrados en noviembre, la intérprete de Texas Hold 'Em no consiguiera ninguna nominación, ni por el disco ni tampoco por la canción, que se convirtió en la semana de su lanzamiento en el primer tema country de una artista negra que logra el número 1 en Estados Unidos. La Academia de la Grabación, sin embargo, sí opta por seguir encumbrando la música femenina. En los 67 años de celebración de estos premios, los dos hitos más grandes de su historia los ostentan las dos mujeres de mayor impacto de este siglo: Taylor Swift, única persona con cuatro premios Grammy al mejor disco del año, el galardón más codiciado por cualquier artista; y Beyoncé, persona con más premios Grammy en general, alcanzando ya la cifra de 35.

Es por eso que, en una gala en la que todos los focos apuntaban hacia las mujeres, el momento más emocionante de la noche fue el saludo protagonizado entre Taylor Swift y Beyoncé, encima del escenario y frente a toda la industria musical. Un gesto que representa la sororidad femenina en tiempos en los que son ellas las protagonistas. Swift, que ya ganó el Grammy al Mejor Álbum Country por su brillante Fearless en 2010, fue la encargada de presentar este año una categoría que terminó ganando Beyoncé, otorgándole así la estatuilla y dejando una impresionante fotografía que queda para la posteridad.

Las categorías de canción, no obstante, fueron controladas en esta edición por Kendrick Lamar. El cantante triunfó con Not Like Us, su respuesta a los raperos de la industria y especialmente a Drake, y se hizo con el Grammy a la Canción del Año y el Grammy a la Grabación del Año. Hasta cinco gramófonos obtuvo la canción a lo largo de la noche.

La ceremonia tuvo muy presentes a los damnificados por la catástrofe forestal en Los Ángeles, de ahí a que se abriera con una alegre versión de I Love LA de Randy Newman, a manos de John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley, Brittany Howard y St. Vincent. Ellos, junto a Stevie Wonder o Chris Martin de Coldplay, fueron algunos de los artistas que se subieron al escenario para una actuación que sirviera de homenaje y ayudara a recaudar fondos.

Lady Gaga y Bruno Mars, que ganaron el Grammy a la Mejor Canción en Dúo por su Die With A Smile, formaron parte del homenaje interpretando California Dreamin. Los fondos recaudados durante la emisión se destinarán a proporcionar ayuda de emergencia, suministros esenciales y apoyo para la recuperación a largo plazo de los afectados por los incendios. Gaga también aprovechó su victoria para lanzar un alegato a favor de las personas trans: “No son invisibles y merecen ser amadas”.

Asimismo, la ceremonia también ha rendido tributo a Quincy Jones, el legendario productor de Thriller fallecido el pasado mes de noviembre. Will Smith, que ha hecho su primera aparición en una importante entrega de premios televisada después de sus fatídicos Oscar de 2022, ha sido el encargado de presentar una actuación que ha destacado por la bonita voz de Cynthia Erivo, acompañada de Herbie Hancock, interpretando Fly Me to the Moon.

Mucho se ha hablado sobre la rivalidad de Chappell Roan y Sabrina Carpenter en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Ambas partían como favoritas tras haber liderado durante el 2024 la transformación de la escena pop que están llevando a cabo mujeres jóvenes como Gracie Abrams, Tate McRae o Madison Beer, y ninguna de las dos se ha ido a casa con las manos vacías.

El galardón que honra a la artista revelación finalmente se lo ha adjudicado Chappell Roan, quien viene de tener muchísimo éxito por su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess. La princesa de la Generación Z ha llevado a lo más alto canciones como Good Luck, Babe!, Hot To Go! y Pink Pony Club. Con una temática de circo y subida a un caballo rosa, Roan ha interpretado esta última en una de las actuaciones más coloridas de la velada. “Las discográficas tienen que tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección. Sellos discográficos, os tenemos a vosotros pero, ¿nos tenéis a nosotros?”, ha denunciado la cantante al aceptar el Grammy.

Por otro lado, Sabrina Carpenter, que empezó a dar el pelotazo desde que a finales de 2023 se convirtiera en telonera del The Eras Tour de Taylor Swift, y que terminó de explotar con el lanzamiento de Espresso a inicios de 2024, ha acabado la noche con tres Grammys, destacando los de Álbum Pop del Año y Canción Pop del Año. La artista presentó su trabajo con una actuación irónica y divertida interpretando Espresso y Please Please Please.

Otra de las actuaciones más destacadas de la ceremonia ha sido una que precisamente no estaba anunciada. “A lo largo de los años hemos escuchado, actuado y cambiado”, decía Harvey Jay Mason Jr., presidente de la Academia de la Grabación, para anunciar que The Weeknd se ha reconciliado con los Grammy. Tras sus acusaciones de “fraudulencia”, el cantante vuelve a confiar en estos premios y aprovecha para presentar su tema Timeless, perteneciente a su nuevo disco.

Una de las veteranas que se ha subido al escenario ha sido Shakira, quien ha actuado en la ceremonia 18 años después de hacerlo con su clásico Hips Don't Lie junto a Jean Threw. Esta vez ha interpretado su famosa colaboración con Bizarrap. La colombiana, que ha acudido a la gala acompañada de sus hijos, ha celebrado su cumpleaños con la victoria en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Las mujeres ya no lloran. “Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Sois amados y siempre lucharé por vosotros”, ha alegado Shakira al aceptar el galardón. Se trata del cuarto gramófono de su trayectoria musical.

Hacia el final de la velada ha tenido lugar la aceptación de Alicia Keys del Grammy honorífico al Impacto Global, por un “arte sin límites”, un “activismo que inspira cambios significativos” y una “influencia que ha moldeado profundamente la cultura”. “Cuando las fuerzas destructivas intenten tumbarnos, sigamos luchando. La música es un idioma imparable que nos conecta a todos Sigamos viviendo con pasión, con empatía y manteniendo las puertas abiertas”, ha declarado la artista.