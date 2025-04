La canción que fue escrita en 15 minutos y que fue protagonista de todo un fenómeno fan en los 90

La década de los 90 dejó muchos éxitos musicales que se convirtieron parte de la cultura popular y siguen hoy en día sonando en las principales radios. Eso es lo que sucede con Back for good , la canción más exitosa de Take That, una de las boybands más destacadas de la historia y que celebra sus tres décadas de aniversario desde su estreno.

El mayor éxito de Take That escrito en 15 minutos

Gary Barlow ejercía de principal vocalista y compositor de la mayoría de las canciones de Take That, el grupo en el que formaba parte junto a Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen y Howard Donald desde 1989, y con el que ya se había hecho un nombre en las listas de éxitos en Reino Unido y Europa con sencillos como Pray o Everything Changes.

Pero ese éxito llegaría a un punto más álgido con Back for good , segundo single del tercer disco en 1995, una canción que Gary Barlow afirmó haber escrito en tan solo 15 minutos y del que se bastó de una base musical con tan solo dos acordes y una melodía sencilla que dieron con una balada clásica y duradera en el tiempo, algo que ya auguraban algunas críticas musicales de entonces.

De hecho, hasta Noel Gallagher de Oasis en una entrevista aseguró que la canción le había conmovido, en un contexto en el que fue lo que más sonó en Reino Unido y que le valdría ser designado sencillo del año en los Brit Awards 1996. Si bien algunas voces llegaron a pensar que Gary Barlow se había apoyado en Bee Gees para la composición de su mayor éxito, es algo que no se ha mantenido en el tiempo y el propio Take That donó la escritura de la canción a una acción benéfica, en una subasta que alcanzó más de 1.300 euros.

El éxito instantaneo de Back for good adelantó su publicación

Back for good debutó antes del lanzamiento del disco Nobody Else y de que lo hiciera como single, en la ceremonia de los Brit Awards 1995 el 20 de febrero en el Alexandra Palace de Londres. La recepción positiva llegó hasta tal punto que se adelantó la publicación del single seis semanas, y vendió solo 350.000 copias en su primera semana, lo que hacía todas las ventas de las otras canciones que completaban el top 10 de entonces.

El 27 de marzo de 1995 fue lanzada Back for good como segundo sencillo del tercer disco de la banda británica Take That, Nobody Else, y que se convertiría en su canción más exitosa, al alcanzar el número uno en más de 31 países, entre ellos España, donde se posicionaban por primera vez en lo más alto de las listas.

Take That conquistaba así lo más alto también más allá del Reino Unido, e incluso planteando el intento de asaltar el éxito en Estados Unidos, un mercado que se les resistiría. Sin embargo, la marcha de Robbie Williams tan solo unos meses después, y la separación del grupo en febrero de 1996 haría que esto no se diera, y lo dejaran precisamente en su momento de mayor apogeo.

De ese contexto en 1996 son las conocidas imágenes que protagonizaron fans españolas en el aeropuerto de Madrid esperando al grupo y que dieron lugar a momentos de histeria que se relacionan con el fenómeno fan en nuestro país. No fue muy diferente en Reino Unido, donde se tuvieron que habilitar números de teléfono de atención por conductas suicidas.

Tres décadas después de que las fans de Take That en España colapsaran la Gran Vía de Madrid tras actuar en una de las principales radios del país, Back for good es el segundo sencillo con más ventas de la banda, solo detrás de Rule the World, que formó parte de la Banda Sonora de la película Stardust, y está colocada entre las canciones preferidas de los británicos de todos los tiempos.

La canción cuenta, entre otras curiosidades, además, con un video icónico, pero que causó neumonía a varios de sus integrantes por las escenas grabadas mojándose mientras graban bajo una lluvia artificial, y para la caratula del single utilizaron ropa de colección de Gianni Versace que el propio diseñador les había regalado tras hacer una sesión para Vogue Italia con ella.