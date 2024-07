Celeste Caramanna y Pablo Lapidusas se presentan con Jaques Morelenbaum y Nelson Faria como invitados

La joven cantante italiana Celeste Caramanna, residente en Londres, se presenta jueves y viernes en Buenos Aires junto al pianista nacido en Argentina y criado en Brasil Pablo Lapidusas con los brasileños Jaques Morelenbaum y Nelson Faria como invitados especiales.

El espectáculo “Desbunde, Looking for Johnny Alf”, un homenaje a la obra del brillante compositor brasileño, se presentará en el club de jazz Bebop. El programa aborda no sólo las canciones de Johnny Alf, sino también sus influencias, como algunos standards americanos y brasileños.

Caramanna viene cautivando audiencias en los principales clubes de Londres. Tuvo el honor de abrir espectáculos para Milton Nascimento y compartir escenario con Roberto Menescal. Su pasión por la música viene desde temprana edad, cuando a los tres años comenzó a cantar y grabar en un pequeño casete las canciones de la estrella Mina, su primera influencia.

En 2011 participó en un famoso programa de talentos de la televisión italiana y en esa ocasión tuvo la oportunidad de presentarse y trabajar junto a estrellas pop italianas como Claudio Baglioni y Toto Cutugno. Conforme fue madurando, a partir de 2017 lanzó álbumes y la serie de tres EP Antropofágico en las plataformas de streaming. En 2023 lanzó el sencillo “Like This Before”, mostrando así su trabajo como intérprete y compositora tanto en italiano como en inglés y portugués.

El pianista y compositor Lapidusas se graduó en música por la Unicamp y obtuvo su maestría en jazz en la Escuela Superior de Música de Lisboa, donde actualmente reside. Lanzó siete álbumes en más de tres décadas de carrera, en conciertos en solitario o con su trío en diversos países del mundo. Colaboró en escenarios y grabaciones con algunos de los mayores nombres de la música, como Hermeto Pascoal, Cesar Camargo Mariano, Edu Lobo, Hamilton de Holanda, Victor Biglione, Quarteto em Sí, Vitor Biglione, Wanda Sá, Marcelo D2, así como con estrellas internacionales como la Orquesta de Cámara I Musici Montréal, el violonchelista de world music Eugene Friesen, la cantante portuguesa Maria João, el contrabajista israelí Ehud Ettun, entre muchos otros.

En 2021, recibió el “Premio Profesionales de la Música” por la serie de TV “Herdeiros de Saramago” - RTP (categoría Banda sonora). Para 2024 se prevén los lanzamientos de otros tres álbumes, grabados en Holanda, EE. UU. y Portugal. Además de ser intérprete y productor, Lapidusas tiene una intensa agenda como profesor, impartiendo clases, talleres y clases magistrales en Portugal, Brasil, EE. UU., Israel e India.

El violonchelista, arreglador y productor Jaques Morelenbaum y el guitarrista, arreglador, compositor y profesor Nelson Faria son invitados muy especiales que no necesitan mayores presentaciones: Morelenbaum trabajó intensamente con íconos como Egberto Gismonti, Tom Jobim, Sting, Sakamoto, Caetano, Gil, entre muchos otros, en grabaciones y conciertos. Con su Cello Samba Trio, desarrolla una carrera en Brasil y Europa. Faria tiene una extensa trayectoria como guitarrista. Tocó junto a nombres como João Bosco, Zelia Duncan, Cassia Eller, entre muchos otros, y también en su propia trayectoria en solitario que recientemente lo llevó a la increíble aventura de los videos “Um Café Lá Em Casa”, convirtiéndose en la primera celebridad digital brasileña de la música instrumental.