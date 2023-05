Comenzó el rodaje de “El Eternauta” con Ricardo Darín como protagonista

Comenzó el rodaje de la adaptación audiovisual de El Eternauta que contará con Ricardo Darín como protagonista en el papel de Juan Salvo. La realización de la serie inspirada en la historieta de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld está a cargo de Netflix, K&S Films y Bruno Stagnaro, creador de Un gallo para esculapio y Pizza, birra y faso.

Ricardo Darín confirmó que protagonizará la serie "El Eternauta" para Netflix

“Para mí El Eternauta representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics. Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país”, aseguró Stagnaro. No es el único al que marcó la historieta ilustrada por Francisco Solano López: El Eternauta marcó el estilo de otros dibujantes y autores e incluso inspiró videojuegos, películas y series a nivel mundial.

Además de Darín, la historieta ─que llegará a la pantalla con una versión aggiornada más de 60 años después de su publicación─ cuenta con la actuación de reconocidas figuras del espectáculo como Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros.

Arrancó el rodaje de El Eternauta y ya puedo confirmarte esto:

❄️ Ricardo Darín va a interpretar a Juan Salvo y llega a Netflix por primera vez.

❄️ Se suman @carlapetersonA, César Troncoso, @lanegrapietra, @arielstaltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas… — CheNetflix (@CheNetflix) 12 de mayo de 2023

Para Darín, dar vida a Juan Salvo ─personaje que lidera una resistencia para enfrentar una invasión extraterrestre en Buenos Aires─ representa todo un reto que le entusiasma enfrentar: “Es un trabajo muy arduo, me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física”, expresó.

Stagnaro, guionista a cargo de la serie de seis capítulos, también considera que la adaptación audiovisual es un gran desafío: “Creo que parte del encanto que tiene hacer El Eternauta, es entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede”, aseguró.

La historieta se desarrolla en distintas locaciones distintivas de la Ciudad de Buenos Aires como la cancha de River, el Obelisco o Barrancas de Belgrano, pero en un futuro apocalíptico en el que una nevada tóxica trae consigo una invasión extraterrestre. Generar ese escenario distópico ciertamente no será tarea fácil. “Esto será un reto inusual para nuestra industria y eso es algo que personalmente me motiva mucho porque siento que puede establecer un precedente para que luego ya no sea tan difícil encarar este tipo de proyectos en nuestro país”, agregó Stagnaro. Para afrontar el desafío, el equipo de producción se encuentra acompañado, además, por Martín M. Oesterheld, nieto del autor del cómic original.

ACM con información de Télam