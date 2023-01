El director de cine Sam Mendes, partidario de unos Oscar sin categorías por género: “Es perfectamente razonable”

El director británico Sam Mendes, responsable de películas como 1917 y las entregas de James Bond Skyfall y Spectre, ve “inevitable” que los premios Oscar eliminen las clasificaciones por géneros y se conviertan en “neutros”.

Mendes participó en el programa El domingo con Laura Kuenssberg de la cadena pública británica BBC antes de que el lunes se estrenase en Reino Unido su película Empire of Light (El imperio de la luz), ya presentada en EE.UU. y que llegará a la Argentina el 23 de febrero.

Preguntado por si simpatizaba con la idea de unos premios neutros en cuanto al género, como defendieron artistas como Emma Corrin, el cineasta dijo que le parecía “perfectamente razonable”.

Mendes, que en 1999 ganó el Oscar por American Beauty, se solidarizó con las afirmaciones de la estrella de la serie The Crown, que se identifica como una persona no binaria y pidió que las entregas de premios opten en el futuro por categorías de género neutro. “Creo que en este momento las categorías no son lo suficientemente inclusivas”, declaró Corrin, de 26 años. “Se trata de que todo el mundo se sienta reconocido y representado”.

Mendes respondió que está de acuerdo. “Simpatizo totalmente con ello y creo que al final podría ser inevitable. Porque creo que así es cómo se están moviendo las cosas y creo que es perfectamente razonable”, afirmó.

Mendes apuntó también que los premios no son importantes tanto por el reconocimiento personal sino porque son un escaparate para hacer publicidad del producto.

“Los premios están para promocionar las películas. Si la película gana un premio, es más probable que la gente vaya a verla, y eso es lo que estás haciendo allí. No se trata de ti mismo, no se trata especialmente del arte o la artesanía del sector. Se trata de vender películas”, sostuvo.

EFE