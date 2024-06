Eva Sola: “La mujer en la música está recontra establecida y va a ser muy difícil volver atrás”

Volvimos, por fin, con nuestra columna Raíces, esta vez para hablar del primer disco solista de Eva Sola, la cantante y violenchelista salteña que conocemos sobre todo del dúo Eva y Nadia, que conforma junto a Nadia Szachniuk.

Se trata de Tango criollo (Shagrada Medra), un trabajo en el que la joven música explora sobre todo el tango de los primeros años, cuando todavía el campo estaba muy cerca de la que luego fue la música ciudadana por excelencia.

La investigación es algo que apasiona a Eva Sola, especialista en música antigua, que junto a Szachniuk grabó dos discos en los cuales recuperaban los sonidos y expresiones culturales de origen anónimo y popular, principalmente de la música del NOA. El dúo ganó dos Premios Gardel, en 2012 y 2022, por sus discos Vidala y Vidala en mi Zamba.

La mayoría de las canciones de Tango criollo fueron cantadas por Carlos Gardel y por Nelly Omar. Desde Italia, donde vive ahora, Eva nos contó cómo se gestó este trabajo, en el que la acompañan tres grandes guitarristas del género Adrián Lacruz, Leandro Nikitoff y Felipe Traine.

La presentación en vivo será este viernes 21 de junio Bargoglio.

Por Zoom desde Italia, donde reside actualmente, charlamos un poco sobre este nuevo desafío

-Venís de la música académica. Después con Nadia Szachniuk grabaste estos discos más folklóricos. Y ahora sacás un disco de tango. ¿Cómo llegamos hasta acá?

-El tango es algo que conozco desde pequeña. No me es totalmente ajeno porque a mi papá, amante de la música en general, le gustaba mucho el tango, lo conocía muy bien y me lo hizo conocer también. Así que desde chica tenía ya este encuentro con el tango. Y siempre lo cultivé un poco puertas adentro. Nunca lo materialicé en un trabajo profesional, pero siempre lo cultivé. Después el canto para mí venía siempre de la mano del folklore. En el folklore vengo haciendo un trabajo con Nadia, con el dúo, un poco de rescate de un folklore bastante temprano, que tiene más que ver con la música del repertorio anónimo y popular, etcétera, pero que sí corresponde a la misma época de la que sale este disco de tangos. O sea, corresponde a una época de la música argentina, que a mí me resulta particularmente interesante porque como momento histórico en nuestro país se estaban gestando las bases del ser nacional, yo creo, en general. Y eso se ve reflejado en la música. Por eso me parece tan interesante investigar por ahí en todos esos estadíos de la música que dan lugar después a estos géneros que ahora sí están recontra establecidos y codificados, pero que en esa época todavía se estaba armando la cosa. Y para mí es muy rico investigar ahí. Hay como muchos lugares donde quedarse. Así que tenía la curiosidad de hacer este mismo trabajo por el lado del tango. Y de ahí viene la idea de este disco.

-¿Y cómo elegiste el repertorio?

-Primero irme a ese lado de la música donde a mí me gustaba, me llama. Y cuando uno se va así como tan temprano en la historia del tango, porque la verdad es que el tango nace a principio de siglo, te encontrás con un panorama donde el criollo, el ser criollo y las temáticas criollas y camperas no son ajenas al tango como quizás después. Después de los años 40, 50, se empieza a despegar mucho más ya de eso. Pero en aquella época el campo era una parte muy cercana a la vida de la gente, porque la ciudad era circundada por el campo y aquello que llamamos arrabal en ese momento era campo. Y entonces de ahí, buscando en esas letras, uno se encuentra un montón de elementos camperos. El el ranchito, la tranquera, el arroyo, el sauce, un montón de cosas ya formando parte del tango como tango. Porque este disco, si bien yo estuve investigando en las canciones pre tangos, que eran lo primero que ha cantado Gardel, esas eran otras expresiones criollas: los cielitos, los estilos y otras cuestiones. Este disco ya se sitúa en un momento donde ya el tango era tango tango. Pero todavía ese elemento del campo se ve, se escucha en un montón de letras. Entonces ahí se armó la idea que fue como mostrar este costado del tango de aquella época que era campero, que era campestre, que compartía con el mundo criollo. Y ahí hay un montón de canciones y repertorio. Después fue elegir un poco las que a mí más me gustaba cantar. Donde yo fluía mejor en la música, en la letra, etcétera.

-Y tenés tres musicazos acompañándote. ¿Cómo los elegiste?

-Empiezo por Felipe Traine, que es además de un gran guitarrista, es un amigo de muchos años. Cuando era jovencita y me fui a vivir a Buenos Aires, estaba mucho en casa de él y de su familia y era como una adoptada. Y ahí se escuchaba tango todo el tiempo. Se tocaba a la mañana, a la noche, a la tarde. Siempre estaba alguien con la guitarra tocando. Entonces para mí siempre fue un referente. Así que yo lo convoqué a él primero que nada para que me ayude a armar este repertorio, la idea, etcétera Y por medio de él llega a los otros músicos. Primero nos planteamos a ver cómo hacerlo, con una guitarra sola o con dos o con tres. Finalmente yo quise armar el trío y de la mano de él llegaron Adrián Lacruz y Leandro Nikitoff, que son otros dos grosos del tango, gente recontra especializada para quien conoce el palo. Son gente muy del tango y muy conocedores, así que un lujo para mí.

-Y hay en principio una presentación del disco en Buenos Aires. ¿Tu idea es hacer más presentaciones y seguir por este sendero del tango?

-Estoy muy entusiasmada ahora con esto. Decidí darle un lugar a partir de ahora. Y, sí, tengo ganas de continuar un poco por esta vía sin dejar de lado lo otro. Digamos que ahora estoy bastante concentrada en ser cantante, en mi parte cantante más que en la de violonchelista, a la que le di siempre prioridad. Y de un tiempo a esta parte me están dando más ganas de cantar y le estoy dando lugar a eso. El tango me abre este espacio solista en el cual estoy experimentando. me encanta, la verdad. Así que tengo muchas ganas de tocar este disco en vivo porque creo que el encuentro con el público te enriquece como artista, enriquece el repertorio. Creo que este disco va a crecer a medida que se toque en vivo, así que ahora estoy en un proceso medio de ir y volver entre Argentina e Italia, así que ya veremos cómo. Pero la idea es darle continuidad a esto.

-¿Vivís en Italia la mayor parte del tiempo?

-Hace muy poquito, en realidad, hace solo dos meses que estoy acá. Yo viví en Italia hace mucho, cuando era más joven. Y después volví a Argentina. Estos últimos ocho años estuve viviendo en Salta. Hace dos meses me vine para acá y estoy en el proceso, todavía sin saber bien por cuánto tiempo. Viviendo la Argentina actual también.

-Como mujer, ¿sentís que se abrieron más espacio para las mujeres en la música popular?

-Sin duda hay más espacios con respecto a antes. Esperemos que no se cierren ahora. Va a haber que plantarse muy fuerte para no ir para atrás. O sea, evidentemente se ha mostrado que la intención es no favorecer más ese tipo de políticas de inclusión. Pero va a ser difícil volver para atrás. O sea, la mujer en la música, en el en el arte, está recontra establecida.

-¿Y el mundo del tango no te da un poco de resquemor?

-Un poco, sí. Tuve ya un par de encontronazos del mundo tanguero que dije: uy, no, qué pesado. Pero me parece que son excepciones. Ahora me parece que está muy revisitado todo y que un montón de cantoras y músicos que están recontra al tanto, aggiornados. Entonces no me parece más un espacio machista. Pero me iré encontrando de a poco con ese mundo. Seguramente, como en todos los aspectos, entre la gente más grande hay un poquito más de resistencia.

-¿Y cómo va a ser la presentación?

-La presentación va a ser el disco así, al desnudo. O sea, yo con los tres guitarristas. Y va a sonar el disco, van a sonar todos los temas del disco. Haremos un par de cositas extras por ahí, pero somos nosotros nada más.

-Y estás en otro proyecto ahora que es Eva y Nadia con Vivi Pozzebón. ¿Cómo ocurrió ese encuentro?

-Ese encuentro ocurrió el año pasado en Portugal. Estábamos cada un cada proyecto, respectivamente, de gira, en una gira muy modesta. Nos encontramos ahí en Lisboa, en un lugar loquísimo, una especie de centro cultural en una ex fábrica de balas de plata. Y ya teníamos noticias unas de las otras, pero no nos habíamos encontrado nunca y nos encontramos allí. Compartimos música, como suele suceder en los after shows y dijimos: tenemos que tocar juntas. Y de ahí salimos y dijimos: lo próximo que vamos a hacer es un feat con Vivi Pozzebón. Y así grabamos un video hecho muy a pulmón, con la buena voluntad de un montón de gente que colaboró. Y ahora vamos a por la gira, a mostrarlo un poquito y está siendo muy placentero. Primero porque es una compañía de mujeres muy divertidas, donde nos divertimos fundamentalmente un montón y eso está bárbaro. Y porque la música fluye. Está muy bueno el aporte, yo creo, que hace un proyecto al otro. Como que hay muchos lados donde se tocan, pero cada uno apunta a un lado distinto y está bueno el complemento que eso genera.

-¿Y va a salir disco de ahí?

-Vamos a ver primero cómo va esta gira y qué aparece. Pero, sí, sería una linda idea.

-No hay ninguna fecha en Buenos Aires por ahora.

-Nos propusimos hacer una cosa más hacia el interior. También porque yo estaba presentando mi disco en Buenos Aires y entonces un poco podían chocar demasiado las fechas, Entonces fue como: aprovechamos mi viaje y armamos gira Eva-Nadia-Vivi hacia el interior y mi presentación en Buenos Aires. El próximo viaje será al contrario. Yo iré a presentar al interior y tocaremos con las chicas en CABA.

-¿Y con Eva y Nadia como siguen?

-En principio estamos con esto, y metiéndole a la producción de esta gira. Y un poco la verdad como expectantes. Porque es un momento tan complicado también que está difícil proyectar. No se sabe si proyectar para adentro, para afuera, para cuándo. Entonces estamos como expectantes a ver cómo nos paramos en los próximos meses. Yo creo que es un buen momento para producir. Esta difícil salir a tocar afuera, afuera de casa, digo, no solo afuera del país, en todos lados. Y creo que es un buen momento para empezar a gestar proyectos, a maquinar desde el lado creativo y después poder plasmar un material nuevo. Creo que pronto va a venir eso para nosotras: gestar una un nuevo material.

-Y la última. ¿El violonchelo dónde quedó?

-Yo toco hace años en la Orquesta Sinfónica de Salta. Estuve justamente en Salta participando de la orquesta en los últimos siete años. Soy parte todavía de la orquesta. En este momento estoy en una licencia. Y acá en Europa, retomando un poco el mundo de la música antigua, que es lo que yo vine a hacer, me especialicé en eso y contenta de reencontrarme con ese mundo. Estuve haciendo algunos conciertos acá en Sicilia. Así que volviendo a encontrarme con ese tipo de espacios que disfruto un montón.

La gira de Eva y Nadia con Vivi Pozzebón y Lautaro Matute de invitado abarca las siguientes fechas:

27/6. CÓRDOBA

28/6. SALSIPUEDES

29/6. ROSARIO

06/7. LA PLATA

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

