Los fans de The Cure dejan de estar tan solos con la publicación del single ‘Alone’

La larga espera de 16 años desde su último disco, 4:13 Dream, llegó a su fin. El 1 de noviembre se publicará el nuevo trabajo de The Cure, largamente anunciado, comentado, pospuesto y ansiado. Su título es Songs Of A Lost World (Polydor / Fiction).

El álbum viene antecedido por el single Alone, publicado este jueves en plataformas, uno de los temas que la banda de Robert Smith estuvo tocando en diferentes conciertos. A diferencia de otros grupos, que primero publican el disco y luego hacen una gira para presentarlo, The Cure caminó en sentido inverso. Canciones como A Fragile Thing, I Can’t Never Say Goodbye y And Nothing Is Forever se tocaron ya en una gira titulada Shows Of A Lost World por 33 países y 90 fechas, ante más de 1,3 millones de personas.

La canción Alone dura seis minutos y 49 segundos y la voz de Smith no entra hasta bien avanzado el tercer minuto, cuando dice: “This is the end of every song we sing” (es el final de cada canción que cantamos). Un single sin concesiones, puro The Cure.

Según la nota distribuida por su discográfica, para Robert Smith esta canción, que es la que abrirá el disco y también lo hará en los conciertos, fue decisiva. “Ni bien tuvimos esa pieza musical grabada supe que era la canción de apertura, y sentí que todo el álbum se enfocaba”, dice.

“Llevaba un tiempo luchando por encontrar la frase de apertura adecuada para la canción de apertura adecuada, trabajando con la simple idea de 'estar solo', siempre en el fondo de mi mente esa molesta la sensación de que ya sabía cuál debía ser la frase de partida... en cuanto terminamos de grabar me acordé del poema Dregs del poeta inglés Ernest Dowson... y ese fue el momento en que supe que la canción -y el álbum- eran reales”.

Ernest Dowson fue uno de los poetas relevantes del decadentismo británico, escritor también de novelas y relatos cortos. Se lo recuerda por la frase “días de vino y rosas”, que salió de su pluma.

Songs Of A Lost World, que tendrá una edición en cinta de casete además de en CD, vinilo y digital, fue escrito y arreglado enteramente por Robert Smith, quien también realizó la producción junto a Paul Corkett, productor australiano que trabajó también con Nick Cave, Björk o Placebo.

La banda que interpreta esta grabación realizada en Gales está compuesta por el fiel Simon Gallup al bajo, Jason Cooper a la batería, Roger O'Donnell al teclado y Reeves Gabrels a la guitarra.

También se desvelado la portada del disco, un concepto creado por Robert Smith en el que aparece una escultura de 1975 del artista esloveno fallecido en 2021 Janez Pirnat. El diseño lo realizó otro habitual, Andy Vella. El single Alone desarrolla la misma idea en su portada.