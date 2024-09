Por qué la gira de Coldplay en 2025 solo va a pasar por Londres y por una pequeña ciudad de clase trabajadora

Coldplay vuelve a los escenarios europeos. La banda británica anunció este martes las ocho fechas que tienen preparadas para Europa durante el verano de 2025 y ninguna de ellas será en el continente. Apenas ocho conciertos que solo dejarán ver a la banda en el Reino Unido: la capital, Londres y la pequeña ciudad de Hull.

“Estas serán las únicas ciudades europeas y del Reino Unido en las que la banda actuará durante el próximo año”. Así anunciaban desde el grupo encabezado por Chris Martin los próximos shows que se desarrollarán en agosto en el Craven Park Stadium de Hull y el Wembley Stadium londinense. Dos fechas en Hull (18 y 19 de agosto) y seis en Londres (22, 23, 26, 27, 30 y 31) que fueron anunciadas apenas unas semanas antes del lanzamiento de su próximo disco Moon Music, que verá la luz el próximo 4 de octubre.

La fecha fijada para el inicio de la venta general es el viernes 27 de septiembre, aunque tal y como anunciaron, hay entradas exclusivas para aquellos fans que reserven su próximo disco a través de la web oficial de la banda.

El anuncio de la continuación europea de esta supergira Music of the Spheres no pasó desapercibido. La noticia más sorprendente y excéntrica fueron las dos fechas que la banda destinó a Hull, una pequeña ciudad inglesa de renta baja y clase trabajadora, que no esperaba ver en su estadio con capacidad para 25.000 personas a una banda de tal magnitud.

Según el medio británico The Telegraph, el grupo habría querido tocar en algún lugar más pequeño de lo habitual localizado por el norte de Inglaterra. A esto, según el citado medio, se sumaría la insistencia de la dirección del Craven Park Stadium, que finalmente consiguió que Coldplay pase dos noches por su recinto.

Para entender la magnitud de este acontecimiento, toda la población de Hull podría caber en los seis conciertos que la banda fechó en Wembley hasta en dos ocasiones. Un acontecimiento histórico que tomó por sorpresa a los habitantes de esta ciudad, que fue definida por The Telegraph como “la ciudad que acaba de dar el golpe de Estado del año en el rock and roll”.

Coldplay, además, puso en marcha mecanismos con los vendedores de entradas para garantizar que la mitad de las entradas de las dos fechas de Hull se entreguen a fans que tengan códigos postales en la zona, asegurando que los habitantes de la zona no se pierdan este acontecimiento histórico en su ciudad natal.

Para los shows de esta gira, la banda indicó que el 10% de las ganancias irán dirigidas a Music Venue Trust, una organización benéfica que vela por la protección de los lugares musicales con base en Reino Unido. Asimismo, los conciertos que se celebren en el Wembley Stadium serán producidos y alimentados a partir de energía solar, eólica y cinética en su totalidad.

De momento, Coldplay no finalizó su gira de 2024. La banda aún tiene 11 fechas fijadas hasta el final del año, todas ellas en Australia y Nueva Zelanda. Melbourne, Sídney o Auckland serán las ciudades por las que la banda de éxitos como Viva la vida, Fix You o Clocks pasará en lo que queda de año.

El anuncio de su gira europea para 2025 que llega meses después de sus recientes y exitosos lanzamientos feelslikeimfallinginlove y We Pray y apenas unos días antes del esperado nuevo álbum que se sumará a la extensa discografía de la banda británica.