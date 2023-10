Martín Neri: “Hace mucho tiempo elegí vivir con la música, no vivir de la música”

El rosarino Martín Neri es un cantante, guitarrista y compositor que regala poesía y sensibilidad en cada una de sus creaciones. Es uno de los organizadores de El Encuentro de música argentina en Rosario, esa cita anual de la música de raíz que ya es tradición y que cumplió veinte años en este 2023, y lleva adelante varios proyectos.

Como solista publicó las obras conceptuales Matriz de agua (2015) y Encierro (2022) y ya tiene canciones nuevas, que estos días lo llevan de gira por Europa. Además, conforma el dúo De Un Mismo Barro, con el riojano Ramiro González, y con el veterano maestro Chacho Echenique se lanzó a celebrar la obra del legendario Dúo Salteño, del que Neri fue guitarrista durante cinco años.

La música no le llegó por familia. Su papá era carpintero y su mamá, ama de casa. Pero él agarraba cualquier juguete y hacía de cuenta que era una guitarra. Así que en algún momento fue obvio que iba a recibir una de regalo. Así empezó todo.

Neri tiene muy claro que lo que hace no es comercial. “No concibo el arte como un recurso comercial. Me considero un gestor cultural, antes que nada. Creo que los trabajadores del arte somos gestores culturales, somos comunicadores”, afirma. “Hace mucho tiempo elegí vivir con la música, no vivir de la música. Y nunca me preocupó si mi oficio me devolvía el dinero. Siempre lo que me ocupó y me apasionó fue cómo relatar cada inquietud que tenía, de qué manera expresarla”.

En esa búsqueda, dio clases de composición y de canto. “Pero después no me enfocaba porque no era lo que yo elijo. Y, increíblemente, sin buscarlo, estoy viviendo de esto. Porque sin tener pretensiones uno enfoca de otra forma. Sin pretensiones, digo, de obsesionarse con que esto me tiene que dar de comer. Hoy día me encuentro con un presente en el que estoy re agradecido con que anecdóticamente lo que hago me permita vivir”.

La música y la poesía de Neri son inseparables de su lugar de origen, del barrio en el que se crió, su familia, el marco cultural en el que creció. Y del paisaje. “Cada historia nuestra está atravesada por un paisaje que es subjetivo y que tiene que ver con el marco donde uno da los primeros pasos, donde se cría, con quién se vincula”.

Entre sus referentes, menciona, obviamente, al Chacho Echenique y al Dúo Salteño. Y también al Cuchi Leguizamón, a Violeta Parra, a Carlos “Negro” Aguirre, a Jorge Fandermole, a Chico Buarque, Tom Jobim, Elis Regina, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Jaime Dávalos, Manuel J. Castilla, Juan L. Ortiz. “Ahí hay como un mapa de gente que admiro profundamente”.

La idea de celebrar al Dúo Salteño -porque no se trata de reeditar nada, sino de homenajear a ese tándem tan mágico que integraron Echenique y el ya fallecido Patricio Jiménez- surgió en la edición número veinte de El Encuentro, hace unos meses.

“Queríamos homenajear a referentes que aún tenemos entre nosotres. Y ahí apareció el nombre de Chacho y de Hilda Herrera, esa pareja hermosa de soñadores. Y la noche de Chacho, se le da la mención y me dice: '¿vos me acompañarías unas canciones que voy a cantar?' Y cantó unas canciones de su repertorio. Y en un momento, termina, me mira muy emocionado y me dice: 'parece como que Patricio estaría por acá dando vueltas'. Y me dice: '¿qué te parece si lo homenajeamos y cantamos una versión de alguno de los temas del Dúo?'”

Y así sucedió. “Cantamos una y fue increíble la reacción. Hubo una comunión ahí y cantamos otra y otra. Y después nos miramos, nos emocionamos. Sentimos muy fuerte la conexión cuando cantamos. Y, bueno, y dijimos: tenemos que hacer algo con esto. Así, sin ningún tipo de propósito de nada. Maravilloso”.

Y surgió una primera fecha en La Pampa, que tuvo lugar el pasado el 21 de septiembre en Santa Rosa. “Hasta ahí iba a ser eso nomás. Pero cuando comunicamos lo de La Pampa, fue una revelación para mí, porque una comunidad muy amorosa de un montón de partes del país y de otros países nos empezó a alentar. Y entre eso y entre empezar a cantar, a poner las canciones en repertorio y a escuchar los resultados, decidimos que vamos a girar con esto”.

Así que antes de fin de año habrá algún otro concierto, posiblemente en CABA. Y ya desde marzo otros en otros lugares del país y en Brasil, donde el pianista, compositor y arreglista André Mehmari se entusiasmó tanto con la iniciativa, que organizó para grabar algunos temas. “Cuando se enteró de esto, surgió esta idea de hacer una gira por Brasil y grabar seis, siete canciones con arreglos originales del Cuchi que no se han llegado a grabar”.

“Lo que más alegría me da es que cada vez que nos juntamos con Chacho a ensayar, Chacho se sonríe cantando. A veces paramos en la mitad de la zamba que estamos haciendo o antes de llegar a la mitad, porque Chacho hace como una media sonrisa de que está disfrutando. Y es lo que nos recordamos siempre: che, vamos a disfrutar”.

Y hablando de El Encuentro, ¿cómo se sostiene un evento así? “En el país que vivimos, todos los años nos preguntamos si sigue. En este contexto, más aún. Pero siempre nosotres intentamos unir fuerzas. Siempre en Santa Fe, hasta el día de hoy, sea el color político que haya sido, le han dado el visto bueno a este proyecto. Yo creo que nadie se animó a decirnos que no, porque es un movimiento de mucho esfuerzo, totalmente ad honorem. Son veinte años ininterrumpidos de gestión, de lucha, de militancia. De mucho amor”.

La cita anual en Rosario reúne a gran cantidad de artistas independientes y ofrece además varios talleres muy solicitados entre los estudiantes de música. Es una reunión obligada ya para muchos músicos y demuestra que no necesariamente las cosas tienen que pasar por Buenos Aires.

Para Neri, en general desde los entes culturales con sede en la capital del país se hace gala de lo que llama “un falso federalismo”. “Se lo he podido manifestar a programadores importantes de lugares estatales muy icónicos. Es una mentira el federalismo que ustedes cuentan en sus páginas virtuales o en sus relatos, porque trabajan con gente del interior, pero que vive acá en Buenos Aires”.

La capital es una vidriera importante. Pero es muy difícil llegar a ella. “También está la hostilidad de lo privado, las condiciones tan precarizadas para producir contenido, más aún de este tipo de contenidos. Es una problemática que se extiende a toda una paleta de laburantes: comunicadores, prensas, productores, fotógrafos, realizadores audiovisuales, artistas plásticos. O sea, hay todo una urdimbre de gente precarizada, pero de toda esa urdimbre, los más precarizados siempre somos los músicos, porque para hacer cualquier cosa, el músico independiente o la música independiente tiene que empezar a contratar a gente de toda esa paleta”.

Así y todo, Neri sigue adelante y por estos días se está presentando en Europa en formato solista. “Llevo un repertorio de canciones nuevas de este último tiempo que aún no tengo grabadas y recorro las otras también. Es una gira que empieza en Francia, en Troyes, una ciudad muy cercana a París, a donde también llevo un taller también de composición, que se llama La melodía de lo cotidiano. Después me voy a Lausanne, a Suiza. De ahí me voy a Alemania, que tengo dos conciertos en Berlín y en Dresden. Después regreso a Suiza para tocar en Ginebra y en Berna, y termino en España, en Barcelona y en Madrid”.

Mientras tanto, tiene cocinando a fuego lento un disco con Ramiro González. “Estamos muy felices con De Un Mismo Barro, muy felices. Somos hermanos. De Un Mismo Barro es el resultado de un vínculo muy cercano, de ambos habernos apoyado en momentos muy difíciles de cada quien. Cuando pasó todo esto del Dúo Salteño, nosotros estábamos a punto de grabar. Obviamente, Ramiro, se puso muy contento y me dijo que dejáramos el disco para después”.

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM