Murió Olivia Newton-John, estrella de “Grease”, a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John ha muerto este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, ha informado su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, ha indicado el esposo, que ha pedido que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como 'If not for you', 'Let me be there' y “Have you never been mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical 'Grease'.

En el 2017, Newton-John desveló que el cáncer de mama que había sufrido por primera vez en 1992, había regresado y se había extendido hasta su columna vertebral. Detalló también que había tenido un segundo diagnóstico de cáncer en 2013, pero lo mantuvo en silencio.

La actriz dijo que creía que le ganaría a la enfermedad y le pidió a Australia que adoptara las leyes del estado de California, donde vivía, para permitir el uso medicinal de marihuana. “Mi sueño es que pronto en Australia esté disponible para todos los pacientes con cáncer y las personas que padecen un cáncer que causa dolor”, indicó en aquel momento.

Con información de EFE.