La música más esperada de 2024: Dua Lipa, Shakira, The Cure y Lenny Kravitz

Tras un 2023 en el que Taylor Swift se ha consolidado como el fenómeno más grande y rentable de la música reciente, 2024 contará con nueva música de nombres como Dua Lipa, Pearl Jam, Shakira, Lenny Kravitz, The Cure y Billie Eilish. La británica, que tiene el reto de mantener el listón de Future nostalgia (2020), no ha desvelado por el momento demasiados detalles de su próximo trabajo más allá de su primer sencillo, Houdini. Mientras tanto, continúa en la pugna por el Oscar a Mejor canción original, gracias a su Dance the Night de la banda sonora de Barbie.

Galardón al que, a falta de conocer la lista definitiva de nominados, puede optar también Eilish con su What Was I Made For? que sonó igualmente en la película de Greta Gerwig. Todo apunta a que ambas estarán en la terna final, por la que previamente competirán en los Globos de Oro. Tampoco se sabe demasiado sobre el futuro álbum de la intérprete de No Time To Die, más allá de que el pasado mes de septiembre anunció que estaba en “la etapa final” de su grabación.

Una de las últimas artistas en avanzar que compartirá nuevos temas este año ha sido Ariana Grande, que esta misma semana expuso en sus redes sociales: “Nos vemos en 2024”. También la veremos en el cine, como la bruja buena del Mago de Oz, Glinda en la versión de Wicked que Jon M. Chu estrenará en otoño.

Shakira, que fue otra de las protagonistas de 2023 gracias a su tetralogía del despecho, reveló durante los Grammy Latinos celebrados en Sevilla que su próximo cedé llegaría a principios de 2024. La colombiana triunfó en la gala, en la que se alzó con los gramófonos a Mejor canción pop y Mejor canción del año por su sesión con Bizarrap. La música latina seguirá sonando también gracias a figuras como Anitta, Elena Rose, Danna Paola, J. Balvin y Álvaro Díaz.

Jennifer López también promete volver fuerte, con This Is Me... Now, que llegará en febrero con documental incluido. Su primer sencillo, Can't Get Enough, podrá escucharse a partir del 10 de enero. Este mes acogerá igualmente los lanzamientos del nuevo material de Bring Me The Horizon (NeEX GEn), Kali Uchis (Orquídeas), The Vaccines (Pick-Up Full Of Pink Carnations), Future Islands (People Who Aren’t There Anymore), The Smile (Wall of Eyes) y Green Day (Saviors). El líder de la banda de pop punk, Billie Joe Amstrong, aseguró que es el disco que “más ilusión” le ha hecho “firmar en mucho tiempo”. De él ya ha se han publicado los temas The American Dream Is Killing Me y Dilemma.

A estos les seguirán los discos de MGMT (Loss of Life), Brittany Howard (What Now), Usher (Coming Home), Chromeo (Adult Contemporary), Idles (TANGK), Paloma Faith (The GFlorification of Sadness), Kaiser Chiefs (Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album), Bleachers (Bleachers), Judas Priest (Invincible Shield), The Jesus and Mary Chain (Glasgow Eyes), The Libertines (All Quiet On The Eastern Esplanade) y Lenny Kravitz (Blue Electric Light).

El álbum del intérprete de Mama Said y Are You Gonna Go My Way verá la luz el 15 de marzo y combinará rock con funk.TK421 se convirtió hace dos meses en su primer adelanto, cuyo título hace referencia a Star Wars, ya que era la designación de uno de los Soldados Imperiales que hacían guardia en la Estrella de la Muerte.

Sheryl Crow publicará Evolution y Sum 41Heaven :X: Hell el próximo 29 de marzo, que será el álbum doble con el que la banda de rock dirá adiós tras casi 30 años de carrera. Constará de dos partes diferenciadas: Heaven, compuesta por diez temas de punk crítico, y Hell, formado por otros diez sencillos de heavy metal. Otro de los discos más esperados es Moon music, de Coldplay, que saldrá en mayo. Chris Martin lo describió como un segundo volumen del anterior, Music of the Spheres, con el que el cuarteto británico estuvo de gira en 2023.

Se espera que en 2024 regrese The Cure, que continúa de gira de presentación por Estados Unidos del que será su pospuesto nuevo disco, Songs Of The Lost World. Ya pudieron oírse seis de sus canciones, aunque todavía se desconoce la fecha concreta de publicación del cedé. El rock correrá igualmente a cargo de Pearl Jam. “Hemos grabado un disco con Andrew Watt que ya está masterizado, mezclado y listo para publicarse. Creo que los que mandan están tratando de decidir cuándo saldrá, cómo hacer la gira y ese tipo de cosas”, expuso el batería del grupo Matt Cameron en una entrevista reciente. También podría llegar, aunque no está confirmado, alguno de los discos que Morrissey tiene ya grabados.

Además, Liam Gallagher y John Squire presentarán el 5 de enero el primer sencillo de su proyecto colaborativo, Just Another Rainbow. El exlíder de Oasis y el exguitarrista de The Stone Roses lanzarán un álbum conjunto, que el primero aseguró que era “el mejor disco desde Revolver”, haciendo referencia al séptimo álbum de The Beatles.

Silvana Estrada, Caloncho, Fonseca, Latin Mafia, Trueno, Ovy on the Drums, Reik, Leo Rizzi y Nathy Peluso son otros de los nombres de los que se esperan nuevos trabajos discográficos. “Es momento de empezar a contar una gran historia”, es lo poco que ha avanzado la intérprete de Salvaje. Otros dos álbumes que podrían esperarse para 2024 son los dos que le quedan a Taylor Swift por regrabar: su debut y Reputation.

En el panorama español llegarán nuevos trabajos de Bad Gyal, La Joia, que podrá escucharse a partir del 26 de febrero y contará con colaboraciones con Tokischa, Young Miko y Myke Towers. Leiva, que acaba de cerrar su gira Cuando te muerdes el labio, indicó a principios de diciembre que también tiene casi terminado su nuevo álbum, del que ha presentado el sencillo Sashimi. Pignoise, Hombres G, Love os Lesbian y Dani Fernández son otros de los artistas españoles que han confirmado que compartirán música nueva.

Los shows en España, con el estreno del Santiago Bernabéu

El nuevo Santiago Bernabéu abrirá sus puertas este 2024 con el objetivo de convertirse en el epicentro de las giras más importantes a nivel nacional e internacional. El recinto, cuya capacidad superará los 60.000 espectadores, ya ha confirmado a seis artistas que pisarán su escenario: Taylor Swift (30 de mayo), Duki (8 de junio), Manuel Carrasco (29 de junio), Luis Miguel (7 de julio), Karol G (20, 21 y 22 de julio) y Aitana (28 de diciembre).

Más allá del recinto madrileño, J Balvin actuará en el Palau Olímpic de Badalona y el 31 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid. El 20 de junio será el turno de Olivia Rodrigo en el WiZink Center de la capital, a cuyo escenario subirán igualmente Laura Pausini (27 de enero), Crystal Fighters (15 de febrero), The 1975 (27 de febrero), Viva Suecia (2 de marzo), Depeche Mode (12 y 14 de marzo), La La Love You (15 de marzo), Ana Mena (22 de diciembre), Jason Derulo (3 de abril), Niall Horan (23 de marzo), Hans Zimmer (29 de abril), Thirty Seconds to Mars (27 de mayo) y Nicki Nicole (21 de marzo), que cantará un día después en el Palau Sant Jordi.

Otra de las visitas más esperadas es la de Bruce Springsteen, que llevará su rock a Madrid (12 y 14 de junio) y Barcelona (22 de junio). Así como la gira de Estopa, que van a celebrar sus 25 años de trayectoria con shows en Barcelona (10 de julio), Madrid (22 junio), Bilbao (11 de mayo), Sevilla (8 de junio) y Valencia (15 de junio). Metallica estará en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid los días 12 y 14 de julio.

Pese a un 2023 en el que los festivales han mostrado su fatiga, volverán a tener su propio capítulo dentro de la música en directo que marcará el nuevo año. El Primavera Sound, que recuperará su formato de único fin de semana en Barcelona entre el 30 de mayo y el 1 de junio, contará con Pulp, PJ Harvey, Bikini Kill, Deftones, Charlie XCX, Chelsea Wolfe, SZA, Arca y La Zowi, además de acoger el salto de la ficción a la realidad del grupo Stella Maris, creado por Javier Calvo y Javier Ambrossi para su serie La Mesías.

El Mad Cool de Madrid, que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de julio contará con Dua Lipa, Abril Lavigne, Pearl Jam, Sum 41, Janelle Monáe y Bring me to the horizon como cabezas de cartel. También en Madrid, el Río Babel tendrá una antesala, Road to Rio Babel, que traerá a España a Green Day el 1 de junio. Posteriormente, entre el 4 y 6 de julio, incluirá las actuaciones de Juanes, La Pegatina, Amaral y The Cat Empire, entre otros. Los californianos harán doblete con su concierto en el O Son Do Camiño que tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 1 de junio en Santiago de Compostela, show con el que arrancarán su tour por Europa.

La plana mayor de festivales la volverán a completar el Sónar en Barcelona, el Festival de les Arts en Valencia, el Azkena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz, el Tomavistas en Madrid, el Resurrection Fest en Viveiro (Lugo), el Vida en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el Cruïlla en Barcelona, el Bilbao BBK Live, el FIB en Benicássim (Castelló) el Cabo de Plata en Cádiz y el Arenal Sound en Burriana (Castelló).

Además, el inicio de 2024 albergará la tercera edición del Benidorm Fest, el festival en el que se elegirá al próximo o próxima representante español de Eurovisión. La preselección se celebrará entre el 20 de enero y el 3 de febrero, en la que 16 artistas –ya anunciados– competirán por el codiciado Micrófono de Bronce. Entre ellos estará el sucesor de Chanel y Blanca Paloma, ganadoras de 2022 y 2023, respectivamente.