Shakira lo hizo de nuevo y sella su venganza conjunta en 'TQG' con Karol G

“La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente”. Así comienza TQG, el tema en el que Karol G y Shakira unieron voces, energía y coreografía para cantar al desamor y al despecho. Para la cantante de Barranquilla es ya el cuarto tema sobre la misma temática —tras Te felicito con Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y su sesión con Bizarrap—, aunque el primero que firma junto a una mujer. La canción forma parte de Mañana será bonito, el nuevo álbum de 'La Bichota', que vio la luz este viernes. En él participaron otros artistas como Romeo Santos, Quevedo y Bad Gyal; pero las expectativas las había acaparado sin duda su canción junto a la intérprete de Hips don't lie.

Las mujeres ya no lloramos, las mujeres facturamos o por qué Shakira le da una vuelta al relato del despecho

Más

Las iniciales del single hacen referencia a la frase “te quedó grande” incluida en la Session Vol. 53; que la autora de Tusa lució en la camiseta con la que días después de su publicación asistió a ver un partido de Los Angeles Lakers. Ahora, además del título de la colaboración, forma de nuevo parte de la letra, que citan al final: “TQM pero TQG”. Siglas de: “Te quiero mucho, pero te quedó grande”.

La canción de reggaetón está armada como una venganza conjunta, ya que al igual que Shakira estuvo lanzando dardos contra su expareja Gerard Piqué, Karol G hizo lo propio con el rapero Anuel AA. “Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, canta la segunda.

En ambos casos, insinúan que ellos se habrían arrepentido de haberse separado y que estarían dispuestos a volver. Acción que, a juzgar por la colaboración, ellas no están dispuestas a acometer: “¿Qué haces buscando melao? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”. Eso sí, la que hace una referencia más explícita a su exmarido es Shakira, que indica: “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”, haciendo alusión al título de la que fuera su primera canción sobre el despecho.

Ella es quien toma las riendas en la segunda estrofa: “Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”. La cantante de Barranquilla reconoce que la vida le “mejoró” y da portazo a cualquier atisbo de reconciliación: “Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río”. Como ya ocurriera en su tema junto a Bizarrap, la cantante reivindica su cuenta bancaria. Así, del “las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”; amplía el relato con: “Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte”.

En el videoclip, dirigido por Pedro Artola, Shakira y Karol G bailan juntas en la llegada del segundo estribillo, en lo que se intuye que es una playa en la que también hay fuego. Sentadas en la arena, la primera afirma: “Tú te fuiste, yo me puse 'Triple M', más buena, más dura, más level”. A lo que suma 'La Bichota': “Volver contigo never. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

Atrapadas en su propio 'Show de Truman'

De ahí se trasladan a otro lugar en el que nieva, con ambas vestidas de negro, para concluir con una clara referencia a El Show de Truman. Y es que el concepto de la película de Peter Weir está presente durante toda la pieza audiovisual. En su comienzo, ambas aparecen siendo vistas en las pantallas de un avión, de un edificio y en lo que parece ser un estudio televisivo. En el desenlace, las dos se sitúan en lo alto de una escalera pintada, al igual que las paredes que las rodean, de un azul que simula un cielo con nubes.

Esta plano imita a en el que en el filme era Jim Carrey quien se situaba en el mismo espacio. En la película, su personaje es un hombre que lleva toda la vida protagonizando un reality show, sin saberlo. Su casa, su familia, sus amigos, todo es falso. Poco a poco termina dándose cuenta de la mentira hasta lograr liberarse, acción que pasa por cruzar la puerta a la que ahora han emulado Shakira y Karol G. Un símil que podría entenderse como que ambas vivieron igualmente rodeadas de mentiras en sus respectivas relaciones; hasta que finalmente se dieron cuenta y salieron de ellas. Y todo ello ante la feroz, atenta e insaciable mirada del mundo.

El origen de la colaboración

Los rumores sobre la posible canción de Shakira y Karol G se avivaron a finales del pasado mes de enero. En ese momento, se pensaba que el tema saldría el 2 de febrero, fecha que coincide con el cumpleaños tanto de Piqué como de la colombiana. Llegado el día no se produjo ningún lanzamiento, aunque Shakira confirmó que ya había sido grabado. Y es que ella fue quien le propuso a su compatriota interpretar juntas TQG.

En vista de que Shakira estaba cantando abiertamente sobre su ruptura —que fue anunciada el 22 de junio—, y tras varios años planeando una colaboración musical que todavía no había llegado a buen puerto por no encontrar el tema idóneo; le ofreció a la de Barranquilla un single de desamor que, según declaró en una entrevista, “dejaba ir mucha ira”. No tardó en aceptar. “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”, contó que respondió.

LGH