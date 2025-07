En medio de los escándalos por corrupción y acoso sexual, Pedro Sánchez promete mantener su gobierno

Luchar contra la corrupción en el PSOE y reivindicar el legado de su Gobierno y la necesidad de mantener en pie la legislatura. Ese ha sido el mensaje central de Pedro Sánchez este sábado durante un comité federal en Ferraz, sede del socialismo español, marcado por el escándalo de corrupción en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos y por las acusaciones de mujeres del partido sobre Paco Salazar desveladas por elDiario.es. En su intervención inicial el presidente español pidió perdón en primera persona, admitió que quien se equivocó fue él por nombrarlos, pero defendió que no todos responden igual y que el Gobierno que preside merece la pena.

“Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta y con las mismas ganas de plantar cara a la adversidad y de volver a superarla. Porque si alguien tenía dudas, lo digo aquí, de nuevo, nosotros vamos a seguir avanzando, no vamos a rehuir este desafío”, indicó Sánchez, que añadió: “Vamos a hacernos cargo de la situación, como siempre hemos hecho. Y vamos a derrotar a la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestra organización”, declaró.

Sánchez quiso incidir esta vez en su responsabilidad directa en el nombramiento de altos cargos del partido que hoy están imputadas o incluso en prisión. “Sí quiero pediros perdón porque me equivoqué en depositar confianza en personas que no la merecían. La traición sufrida es dolorosa desde el punto de vista político y personal. Al fin y al cabo fui yo quien confié en ellos y quien no supe descubrir qué había detrás”.

Pero tras esa autócritica rechazó de forma enérgica que todos en política sean iguales. “Nosotros no somos como los otros, ni somos como los corruptos que han manchado nuestras siglas. Que nadie intente igualarnos en la indecencia. Este partido está hecho de gente trabajadora, honrada, humilde, que jamás metería la mano en la caja”, ha dicho.

El presidente dedicó gran parte de su discurso a poner en valor lo hecho por su Gobierno y a defender la necesidad de mantener la legislatura en pie contra viento y marea. “La mayoría de la gente nos mira con esperanzas porque sabe que el Gobierno es el mayor garante del estado del bienestar y que el PSOE es el último gran defensor en nuestro país de un orden internacional basado en reglas. Nuestro proyecto político merece la pena hoy nunca más que antes por el retroceso sin parangón de derechos y libertades”.

También tuvo palabras para las mujeres de su partido tras las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García aportadas por la UCO y tras las acusaciones desveladas por elDiario.es al hombre que este sábado iba a ser empoderado como adjunto a la Secretaría de Organización del partido. “Nos hemos dotado de un código ético, hemos creado una oficina de cumplimiento normativo. Cuando haya potenciales casos de acoso le pido a las compañeras que usen estos canales, que las vamos a proteger”, dijo al respecto del caso de Paco Salazar.

Sobre el consumo de prostitución que se deduce del comportamiento de Ábalos y Cerdán, el líder del PSOE ha remarcado que “para los y las socialistas ser feminista no es un acto de postureo, que se satisfaga acudiendo a las manifestaciones del 8M o poniéndose el lazo violeta en la solapa. Para los y las socialistas el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello”, afirmó durante su intervención ante el Comité Federal del PSOE.

En ese sentido, Sánchez planteó someter al comité “una resolución de condena absoluta y de tolerancia cero ante cualquier acción o declaración machista e ir más lejos”. “Porque por supuesto vamos a plantear el refuerzo del protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual, mejorando lo que haya que mejorar del canal de denuncias, reforzando y garantizando la confidencialidad y protegiendo al denunciante de cualquier represalia”, ha dicho. Además, ha propuesto modificar también el artículo 4.5 del Código Ético del PSOE para que se incluya el “firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución y la expulsión inmediata de aquellos militantes que pagan por la sexualidad”.

También durante su intervención anunció un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el seno del partido tras el escándalo de supuestas coimas y arreglos de contratos que operaba en la Secretaría de Organización. Una de ellas, asegura, busca “reforzar el equilibrio de poderes dentro del partido”, con cargos más colegiados en el partido e implantar la exigencia de doble firma en decisiones importantes. “Con ello evitaremos una excesiva concentración de poder y establecemos mecanismos de control cruzado”, afirmó.

Además, los cargos socialistas deberán presentan sus declaraciones de bienes y actividades ante los Comités de Ética regionales y se abre la puerta a hacer controles aleatorios sobre patrimonio. Este Comité de Ética y Garantías se verá “reforzado” y se recibirán copia de todos los escritos en el canal de denuncia, se emitirán informes sobre ética y se podrá actuar de oficio si hay indicios de actuaciones de acoso. El PSOE, dijo, también “mejorará” el protocolo anti acoso sexual tras la información desvelada por elDiario.es.

El Comité Federal del PSOE reunido este sábado en la sede estatal del partido de la calle de Ferraz de Madrid ha estado marcado por la renuncia de Paco Salazar tras información publicada por elDiario.es en la que varias mujeres lo señalan por “abuso de poder”, “acoso sexual” y “comportamientos inadecuados”. La dirección socialista ha hecho público un comunicado en el que señala que Salazar ha solicitado al PSOE “la apertura de unas diligencias previas de información sobre las noticias conocidas esta mañana, y de la misma forma solicitó ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal”.

“No conocíamos las denuncias de las que hemos tenido conocimiento esta madrugada a través de elDiario.es”. Con estas palabras se han expresado este sábado fuentes de la dirección del PSOE respecto a las acusaciones de varias mujeres por “comportamientos inadecuados” contra Paco Salazar desveladas por elDiario.es.

La dirección socialista especificó además, que en el Comité Federal de este sábado se va a reforzar el comité de garantías y los estatutos del partido y las fuentes consultadas han insistido en que el PSOE “va a abrir diligencias de inmediato, a pesar de que no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados por el partido”. Además, el Comité Federal dio luz verde a la nueva Ejecutiva Federal socialista, remodelada por Pedro Sánchez a raíz de la implicación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en un presunto caso de corrupción.