Netflix defiende que Dave Chappelle y Ricky Gervais “crucen los límites” en sus criticados monólogos

Netflix se enfrenta en estos días a polémicas familiares, al hilo del estreno de Super Nature, el nuevo monólogo de Ricky Gervais. Lo último del cómico británico ha sido duramente criticado por los chistes sobre la comunidad trans que propone en este especial, lo que remite a lo ocurrido con The Closer, el formato previo de Dave Chappelle, que ya dio pie no solo a críticas del público sino a una revuelta interna dentro de la empresa.

En su día, Ted Sarandos, co-CEO de la compañía, ya fue firme en su defensa de Chappelle, si bien reconoció haber errado en su gestión del problema. Ahora, reincide en los mismos argumentos en una entrevista para The New York Times y reivindica que los humoristas rebasen los límites de lo aceptable “cruzando esos límites cada cierto tiempo”. “Creo que es importante para la cultura americana que tengamos libertad de expresión. Hacemos una programación pensada para personas muy diversas que tienen opiniones y gustos diferentes, y a la vez no hacemos nada que sea para todo el mundo”.

En el caso concreto de Chappelle, a quien define como “el cómico de nuestra generación”, afirma que “nadie diría que lo que hace no está pensado o no es inteligente, sino que simplemente no están de acuerdo con él”.

“Siempre digo que si censuramos algo en Estados Unidos, ¿cómo vamos a defender nuestros contenidos en Oriente Medio?”, reflexiona, y se muestra sorprendido de que la libertad de expresión “era una cuestión de los liberales”. “Estamos viviendo tiempos interesantes”.

La polémica reciente de 'Super Nature'

Las palabras de Sarandos están centradas en lo ocurrido con Chappelle, si bien no afirma que sirven también para lo ocurrido con Gervais. En Super Nature, el creador de The Office y más recientemente After Life, ironiza llamando “anticuadas” a las mujeres con útero: “Son mucho mejores las nuevas mujeres, que tienen barba y pene”, dice en un segmento también hace alusión a las llamadas TERF, que designa a la corriente de Feministas Radicales Trans-Excluyentes.

Al término del monólogo, Gervais (vinculado con un acuerdo multimillonario de larga duración a la plataforma) matiza que estos comentarios están hechos con objeto de “impactar”: “En la vida real, por supuesto, apoyo los derechos de los trans. Apoyo todos los derechos humanos, y los derechos trans son derechos humanos. Vive tu mejor vida. Usa tus pronombres preferidos. Sé el género que sientes que eres”. No obstante, esta apreciación no ha sido suficiente para que diversas organizaciones hayan afeado sus chistes y hayan reprochado a Netflix la existencia de este producto en el catálogo.

“La comunidad LGBTQ y nuestros aliados han dejado muy claro que los llamados comediantes que lanzan odio en lugar de humor y las empresas de medios que les brindan una plataforma serán responsabilizadas”, denunció GLAAD, mientras que otras asociaciones anglosajonas han acusado a Gervais de servirse de “mitos deshumanizantes”.

Netflix anima a sus empleados a renunciar si se ofenden con sus contenidos

El estreno de este nuevo monólogo de Gervais ha tenido lugar poco después de que el servicio de streaming actualizase su memorando de cultura empresarial, y plantease una suerte de ultimátum a sus trabajadores, que se cifran en 11.300 en la actualidad: un punto añadido de esta guía interna, titulado “expresiones artísticas”, anima a los empleados a renunciar a su puesto de trabajo y dejar la empresa si no están de acuerdo con los contenidos que ofertan en su catálogo.

“Dependiendo del rol que tengas, tal vez tengas que trabajar en productos que percibas como dañinos. Si encuentras dificultades para apoyar la amplitud de nuestro catálogo, Netflix puede no ser el mejor lugar para ti”. De acuerdo a la compañía, esta adenda pretende que los potenciales trabajadores de Netflix “puedan entender nuestra posición” como empresa de entretenimiento.

