Ryan Gosling pierde el Oscar pero consigue el mejor momento de la gala con su gran interpretación de 'I'm just Ken'

Ryan Gosling no logró la estatuilla a Mejor actor de reparto por Barbie, pero protagonizó el mejor momento de la ceremonia de los premios Oscar 2024 gracias a su actuación de I'm just Ken. Vestido con un traje de chaqueta rosa, las gafas de sol que lució en el filme y acompañado de parte del reparto, brindó un número apoteósico. Con él terminó de demostrar que con su versión del muñeco de Mattel ha sabido sacar el máximo partido a su vis cómica. Las pantallas del Dolby Theatre de Los Ángeles mostraron la letra de la canción, convirtiendo el patio de butacas en un karaoke.

El canadiense comenzó sentado entre el público, subió al escenario para continuar el número rodeado de bailarines y Slash a la guitarra; y regresó a la platea para ceder su micrófono a Greta Gerwig y Margot Robbie, directora y coprotagonista del largometraje. También a Emma Stone, haciendo un guiño a La La Land, el musical de Damien Chazelle que lideraron juntos en 2016.

La intérprete hizo referencia a la actuación al recoger el Oscar a Mejor actriz protagonista por su trabajo en Pobres criaturas, la cinta del cineasta griego Yorgos Lanthimos que culminó la noche con cuatro estatuillas. La estadounidense subió emocionada al recoger el galardón y, antes de empezar su discurso, expuso que se le había roto el vestido a la altura de la espalda. “Estoy segura de que ha sido durante la actuación de I'm just Ken”, afirmó riendo señalando a Gosling.

El aplaudido tema no ganó el Oscar a Mejor canción original. Eso sí, el premio se quedó en el 'Mojo Dojo Casa House', ya que recayó en otro título de Barbie, What Was I Made for?, de Billie Eilish. El suyo fue el único Oscar para la película de Greta Gerwig, que optaba a un total de ocho. Oppenheimer fue la gran vencedora de la noche, tras cosechar siete estatuillas incluida Mejor película, Mejor dirección para Christopher Nolan y Mejor actor protagonista para Cillian Murphy.