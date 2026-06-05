Adiós al Indio Solari: las fotos de un fenómeno sociocultural inédito
- El artista se encontraba junto a su familia en su domicilio de Parque Leloir, en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Murió a los 77 años. Profundo dolor en el ambiente de la música.
FotosAdiós al Indio Solari: las fotos de un fenómeno sociocultural inédito
Desde los escenarios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su exitosa carrera solista, el Indio Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino. Esta fotogalería recorre momentos emblemáticos de su vida artística, sus recitales multitudinarios y el legado que construyó a lo largo de décadas.
Adiós al Indio Solari: las fotos de una leyenda eterna
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