Lula: “Con la ayuda del pueblo, vamos a encontrar la salida”

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, aseguró en su primer discurso tras imponerse en las elecciones al candidato de la derecha y actual presidente, Jair Bolsonaro, que “con ayuda del pueblo” Brasil volverá a vivir en plena democracia.

Previamente, ni bien subió al escenario, dijo: “Quiero empezar agradeciendo a Dios, Dios siempre fue muy generoso conmigo”.

“Quiero agradecer al ciudadano que cumplió con su deber cívico (...) Me considero un ciudadano que tuve un proceso de resurrección, porque intentaron enterrarme vivo, y estoy aquí”, añadió.

“La mayoría del pueblo brasileño dejó en claro que quiere más y no menos democracia”, dijo en un discurso leído que a la vez era tuiteado en su cuenta oficial de Twitter. “Con la ayuda del pueblo, lograremos una salida. Llegamos al final de unas de las elecciones más importantes de nuestra historia (...) con un único vencedor: el pueblo brasilero”, sostuvo. “Esta es la victoria de un inmenso movimiento democrático, que se unió por encima de las ideologías, para decirle sí a la democracia. Que se unió para que haya más igualdad, fraternidad, igualdad”.

A partir de 1º de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis. Somo um único país, um único povo, uma grande nação. — Lula 13 (@LulaOficial) 31 de octubre de 2022

“Volveremos a vivir democráticamente”, sostuvo. “El pueblo brasilero quiere comer bien, quiere un salario digno, salud y políticas públicas, ir al teatro, al cine, quiere acceder a productos culturales. Así quiero a la democracia, no como una palabra bonita, si no como algo que podemos sentir y construir día a día”.

“La economía va a empezar a girar. La economía va a empezar a girar con los pobres adentro”, afirmó. “Fortaleceremos las políticas contra la violencia a las mujeres. Blancos, negros e indígenas tendrán los mismos derechos e oportunidades”.

“A partir del 1 de enero voy a gobernar para todos los brasileros, no sólo para aquellos que votaron por mí. No me sirven dos Brasiles, me sirve una gran nación. El país necesita paz y unión. Hubo una propagación del odio. No se puede construir un país en estado de guerra”, agregó. “El desafío es inmenso”.

El presidente electo de Brasil aseguró que hay que “reconstruir el alma del país”. “La bandera verdeamarilla no le pertenece a nadie”, manifestó. “Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer”, añadió.

“Nadie está por encima de la Constitución”, sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores. “Hay que apostar al diálogo, no a la fuerza pública. Vamos a reconquistar la estabilidad del país”.

Dijo que apostará al diálogo “para luchar contra el hambre”. “Los principales problemas pueden resolverse con diálogo y no con fuerza bruta”, manifestó el líder de izquierda, que el 1 de enero asumirá su tercer mandato. “Vamos a restablecer el diálogo para luchar contra el hambre y con el Legislativo, sin intentar coptar, sino reconstruir la convivencia armoniosa y republicana”, aseguró, después de que la alianza de partidos que apoya a Bolsonaro obtuvo una amplia mayoría en el Congreso en la primera vuelta del 2 de octubre.

También prometió luchar por la deforestación cero en la Amazonia y dijo que retomará el control de las actividades ilegales en esa región, donde promoverá el desarrollo sustentable.

“Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurio”.

