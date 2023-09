¿Y esta qué planta es? Apps para identificar plantas y flores y aprender a cuidarlas mejor

Si querés identificar esa extraña suculenta que lleva años en tu casa, pero de la que nunca has sabido su nombre, o esa planta tan bonita que te ha regalado tu vecina, y que todo el mundo te pregunta cómo se llama, pero no tienes un amigo o amiga experta en plantas cerca: ¿qué haces? Dejar que Internet te eche una mano, datos útiles hoy en el día de la primavera.

Nos gustan las plantas y las mostramos con orgullo en Instagram. Sabemos que no hay nadie como la Ceropegia woodii, y sus delicadas ramas cargadas de hojas con forma de corazón, para transformar un salón tristón en un rincón bohemio. Y en plena pasión por las plantas de interior, no es casualidad que la (casi eternamente) popular #monstera supere las 2,5 millones de menciones. Pero no siempre sabemos qué tenemos en casa, qué planta nos han regalado. O cómo cuidarla.

Por suerte, casi cualquier cosa que quieras conocer, y un poco más, está en Internet. La sana adicción por las plantas ha venido para quedarse, así que enciende tu móvil, y empieza a capturar. Porque estas apps no solo ayudan a saber el nombre de las plantas, también te serán útiles para aprender a cuidarlas. [Si no sabes nada (o muy poco) de jardinería de interior, aquí tienes siete plantas facilonas y aptas para manazas.]

¿Y esta qué planta es? Mírala bien antes de contestar

Los estudiantes de botánica aprendimos a identificar las plantas gracias a la sistemática (y un tecnicismo llamado claves dicotómicas), un sistema de clasificación vegetal (y de otras cosas) que te exige mirar a la planta que tienes delante e ir desgranando, una a una, sus características para saber si pertenece a un grupo u otro. Era divertido: casi como aquellos libros de Elige tu propia aventura con los que crecimos los niños y niñas en los noventa.

Y tras explorar la forma de las hojas, su disposición en los tallos y sus flores llegabas a la solución: pocas sensaciones superaban la emoción de encontrarte, cara a cara, con la planta en cuestión.

Pues bien: para eso están las guías, para identificar árboles y arbustos. Pero, ahora, Internet nos lo pone más fácil. Las apps de plantas copian el mismo sistema, pero hacen el trabajo sucio por ti. Y, a cambio, solo te piden que hagas una foto. Puede que no resulte tan divertido; pero, en rapidez, es imbatible.

Apps para identificar tus plantas en la era de Instagram

Apps como Picture This te ayudarán a identificar el misterioso arbusto que crece en casa de tu vecina; y también a saber el nombre de la suculenta que tienes en el salón. Esta app presume de ser una enciclopedia de plantas en línea, además de un identificador. No es broma: casi milagrosamente, te ayuda a distinguir cualquier planta o árbol que enfoques con la cámara de tu móvil.

La app también te ofrece fotos adicionales, una descripción, información, y la historia que hay detrás del nombre de tus plantas. Y es gratis, aunque también tiene una versión de pago con suscripción anual.

Bonus: una vez que aprendes que esa planta que tienes en la terraza es una azalea, te resulta mucho más fácil cuidarla, y lograr que sobreviva. [Aprende los trucos que no te timen, y escoger las plantas más sanas del vivero o de la floristería.]

Plant snap es otra app de identificación de plantas que también permite a los usuarios tanto capturar imágenes como subir fotografías. Y si ya sabes lo que estás buscando, pero quieres descubrir más cosas de tu ficus, puedes escribir su nombre en el buscador para obtener muchos más detalles de tu planta. También es gratuita, aunque hay opciones de pago.

Hay muchas más. SmartPlant te ayuda a identificar a tus compañeras vegetales de piso, e incluso te mandará notificaciones cuando te toque regarlas. Además, te llegan alertas con consejos: por ejemplo, con las tareas de cuidado que puedes hacer cada mes o si aún estás a tiempo de plantar tu cactus o un helecho. [Aquí te contamos los secretos para cuidar tus helechos en casa y que no se pongan feos, y aquí el suelo que debes preparar para que tus cactus y plantas suculentas vivan felices.]

Otra: Pl@ntNet, recomendada por el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico en su sitio web, permite subir hasta cuatro fotos de tu planta, para ayudarte a obtener el resultado más preciso; y cuenta con una base de datos de casi 4.000 especies vegetales. Cuidar tus plantas, y saber con qué compañeros vegetales de piso vives, nunca fue más fácil.