Un avión militar de Colombia se estrella en el sur del país con más de 100 personas a bordo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a más de un centenar soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo —en el sur del país—, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, ha declarado a Caracol Televisión que en los hospitales de la localidad hay 69 heridos de un pasaje de 114. El comandante de la Fuerza Aereoespacial Colombiana Carlos Silva ha indicado en un mensaje en redes que en total iban en la aeronave 125 personas (114 pasajeros y 11 tripulantes), y que se ha rescatado a 48 personas. El accidente se produjo al poco de despegar, a dos kilómetros del aeropuerto, según Silva.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro en su cuenta de X.

Sánchez agregó que en el lugar del accidente ya hay unidades militares y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, “en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia”, y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”. También se adelantó a que pudiese culpar a su gobierno del siniestro. “Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados”, ha depejado.

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.

Con información de EFE