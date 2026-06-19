Cuba aprueba una reforma inédita para liberalizar la economía en plena crisis

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) de Cuba, aprobó la madrugada de este jueves un paquete de reformas –el mayor de los últimos quince años– “de impacto estratégico” que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla, que padece su peor crisis en décadas

El primer ministro, Manuel Marrero, explicó que el paquete, que no se concibe como una renuncia a la construcción del socialismo, sino que son “condición indispensable para su preservación”, contempla la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico bajo “nuevas modalidades”, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

Asimismo prevé la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.

Al respecto, el Jefe de Gobierno dijo que el Estado definirá su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendrá una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Las reformas también incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

Además proyecta autorizar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeta a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.

Marrero señaló que se creará un grupo de trabajo para gestionar el impacto de las reformas en el ordenamiento jurídico del país.

Aprobación urgente

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el viernes pasado las medidas sin aportar muchos detalles; estas se tramitaron con una inusual urgencia en la isla, con una primera aprobación por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) realizado este miércoles.

“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del PCC de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, afirmó el presidente ante el Comité Central.

Díaz-Canel, que además lidera el PCC, reconoció que “no son ideas nuevas” que se plantearon años atrás pero no se implementaron, lo que fue un “error”. “Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos”, subrayó.

Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la grave crisis estructural que sufre la isla, que ha registrado una contracción sostenida en los últimos seis años.

Las reformas también buscan calmar la presión de Washington, que exige cambios políticos y económicos profundos a La Habana y, según fuentes cubanas, ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.

Desde enero EE.UU. impidió casi totalmente la entrada de petróleo y derivados en Cuba y provocó una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, navieras, aerolíneas y bancos) por miedo a sufrir la última ronda de sanciones secundarias.

Asimismo, la situación interna es crítica: la producción agrícola e industrial se derrumbó, la generación energética está colapsando, los precios se multiplican, las distorsiones macroeconómicas se enquistan, el peso se deprecia de forma acelerada, y el sistema bancario y el Estado cubano están descapitalizados.

El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos años y acelerado desde enero, tras el bloqueo petrolero y las sanciones de presión máxima adicionales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.

EFE