Ecuador, la cuenta regresiva: Lasso tiene 90 días para cumplir el acuerdo firmado con el liderazgo indígena que puso en pausa a la protesta social

“Empezamos juntos la tarea de transformar esta paz”, aseguró el presidente Lasso en su mensaje a la nación del jueves 30 de junio después de haber llegado a un acuerdo con los dirigentes indígenas que incluye el compromiso de reducir 5 centavos más el precio de los combustibles, entre otras medidas

El mensaje presidencial que duró poco más de dos minutos resaltó la importancia de “curar heridas y superar la división entre ecuatorianos” para poder alcanzar el objetivo que según sus palabras es uno solo, “reconstruir el Ecuador, recuperar el tiempo perdido y trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables”.

El primer mandatario convocó a Ecuador a la unión “emprender juntos la tarea de transformar la paz” conseguida con los acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas y transformarla en “bienestar y oportunidades para todos” ; a la vez que prometió colocar como prioridad nacional el campo y la ruralidad para poner fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. “Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno, ahora es el momento de hacerlo”, subrayó Lasso.

Finalizando su discurso dedicó un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas a raíz de las manifestaciones desplegadas durante 18 días : “Siempre los llevaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria” y agradeció la mediación de la iglesia católica en la conciliación de las partes. “El alivio que hoy sentimos revela una realidad, que somos una familia, todos queremos lo mejor para este país, estamos aquí para construir un mejor Ecuador, unido, fuerte y solidario” concluyó el mandatario.

Los términos del Acuerdo

Entre los temas pactados se destacan la reducción de cinco centavos más al precio del galón de la gasolina extra y eco país, así como al diésel. En total se tratará de una reducción de 15 centavos, teniendo en cuenta las disminuciones aprobadas por el gobierno durante el desarrollo de las fuertes protestas. Con las nuevas disposiciones, el costo por galón de los dos tipos de gasolina en el país se ubicará en 2,40 dólares, mientras que el de diésel será de 1,75 dólares.

También el Gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas.El presidente Lasso anunció la consulta previa e informada sobre estos temas de interés y la Conferencia Episcopal ecuatoriana advirtió que se instalarán mesas de seguimiento de estos acuerdos.

Antecedentes y consecuentes del conflicto

El paro y movilización prolongados fueron liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en rechazo a los altos costos del combustible y de los alimentos entre otras razones en las que se encuentran mayor presupuesto gubernamental para educación y salud y la fijación de precios de los productos agropecuarios.

El conflicto tuvo como resultado al menos ocho muertes, un alto desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, una reducción significativa en la producción de petróleo e incluso impidió el paso de ambulancias, en medio de los bloqueos de carreteras y vías del país.

El presidente Lasso había roto el diálogo el martes, por cadena nacional con el líder de la Conaie Leonidas Iza, después de la muerte de un suboficial del Ejército ocurrida cuando un convoy de camiones petroleros fue detenido en la ruta por un piquete local de comuneros amazónicos en Sushufindi. Según el ex juez constitucional Ramiro Ávida, veedor del diálogo, no se encontraron vínculos probados ni presuntos entre el liderazgo indígena y la muerte. Y ante la presión de la sociedad civil fuertemente afectada, incluidos empresarios y los mismos productores de alimentos que a diario vieron cuantiosas pérdidas, las partes retomaron el diálogo.

Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) aseguró que el comercio fue el más golpeado y advirtió que la recuperación no será fácil. Además, invitó al Gobierno a implementar políticas que promuevan la reactivación, como la reducción del impuesto a la salida de divisas (ISD) y la eliminación de aranceles.

Por su parte, representantes del sector del turismo también ven cuesta arriba la recuperación. Aseguran que apenas venían resurgiendo luego de las consecuencias que dejó la pandemia de Covid-19. Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y vicepresidente del CEE, opinó que el paro no dejo nada bueno y rechazó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. “No hemos tenido un respaldo del Gobierno, este acuerdo al que han llegado con la Conaie no es de felicitarlo, nadie ha ganado, todos hemos perdido, son 18 días de paro que se han tenido, no hay presos, no hay responsables”, puntualizó Muñeton.

Mientras tanto, el sector exportador anunció que gestionará un mecanismo conjunto de trabajo con el Gobierno para establecer créditos a bajo costo y políticas de compensación para sostener las fuentes de empleo. “Lo importante es que se consiguió la paz, una paz costosa, una paz bien dolorosa, pero tenemos paz. De aquí en adelante lo que hay que buscar son mecanismos de recaudación productiva, alguien tiene que asumir este costo”, declaró Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR).

El Ministerio de Educación informó que a partir del 1 de julio se reanudan las actividades en todas las instituciones educativas. Las del régimen Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos retomarán clases presenciales, mientras que las instituciones fiscomisionales (privadas con apoyo estatal) , particulares y municipales, podrán elegir entre la educación a distancia o presencial.

AGB con información de diarios y agencias