Leonidas Iza, líder de la protesta social en Ecuador: “El Gobierno intenta convertir al movimiento indígena en un enemigo”

Después de dos semanas de protestas contra Guillermo Lasso, Leonidas Iza, presidente de la histórica Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se reunió este lunes con representantes del Gobierno para avanzar en un diálogo que.acabe con el conflicto. El principal dirigente indígena del país, que ganó protagonismo en la protesta contra Lenín Moreno en octubre de 2019, dice que el primer paso de las conversaciones ha sido “positivo”.

Ecuador: el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, la primera semana de protesta indígena, el primer muerto

A la vez, la Asamblea Nacional debate este martes la petición de destitución de Lasso propuesta por la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), del expresidente Rafael Correa. Pero Iza pide que no se asocie ese reclamo a las protestas.

¿Qué lectura hace del primer encuentro con el Gobierno y cómo espera que continúe el diálogo?

La primera jornada ha sido positiva. Los temas sustanciales se han presentado con fuerza. Pero hay dos temas que no se destraban todavía: el precio de los combustibles y el decreto minero. Esperamos que el día de hoy el Gobierno pueda sensibilizarse y garantizar una salida.

¿Ustedes piden ampliar la bajada (del precio del combustible) que estableció por decreto el Gobierno el domingo pasado?

Así es, eso es lo que estamos pidiendo. De la misma manera, le hemos pedido al Gobierno que, a partir del análisis que pueda hacer, proponga algo mejor, que no quede trabado ni en lo que decimos nosotros ni en lo que ellos ya han decidido.

Además del precio del combustible tienen un pliego de diez demandas. ¿Por qué otros reclamos se movilizan?

Esta movilización es por la reivindicación de nuestros derechos y por la crisis económica. Pero también hemos visto cómo el Gobierno intenta instalar el tema de la violencia, del vandalismo, convirtiendo al movimiento indígena en un enemigo interno dentro de la sociedad. Por lo tanto, denunciamos al mundo y estaremos pendientes de los procesos de criminalización y persecución, que defenderemos desde aquí en el Ecuador y a nivel internacional.

"Hemos visto cómo el Gobierno ecuatoriano intenta instalar como temas la violencia, el vandalismo, convirtiendo al movimiento indígena en enemigo interno de la sociedad. Por lo tanto, denunciamos al mundo" -dice Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Estas luchas no son en contra de nadie, sino para favorecer las demandas que muchas veces los sectores populares, los sectores indígenas, realmente hemos sido muy golpeados.

Hemos visto graves episodios de violencia y de represión, cinco muertos y alrededor de 400 heridos. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno?

Bueno, ha habido una mejora. Notamos un cambio en las formas de represión, que sí han sido muy violentas. Y en efecto, trasladar la violencia a los manifestantes es doloroso, sobre todo porque han logrado montar el tema a nivel nacional e internacional. Lo único que estamos haciendo los manifestantes es defender nuestros derechos. En ese sentido, nosotros al menos vamos a seguir defendiendo los derechos y lógicamente, limpiando cualquier tipo de infiltración que se ha provocado.

¿Ustedes han identificado infiltrados en las protestas?

Hay infiltración, efectivamente. Infiltrados que muchas veces animan a provocar enfrentamientos entre los jóvenes. Por la cual nosotros hemos dicho que, desde hoy mismo, no podemos permitir que en los círculos donde están las comunidades haya infiltrados. Pero además de eso, la represión del Estado ha generado miedo en la población. El uso progresivo de la fuerza por parte del Gobierno se ha ido incrementando. Todos esos temas ha ido generado más indignación, más reacción, pero también un temor en la población.

Cuando usted habla de infiltrados, ¿se refiere a personas no identificadas de la fuerzas de seguridad?

Así es. Pero también hay infiltraciones de algunos grupos delincuenciales, que muchas veces no quieren luchar, sino que se aprovechan de la lucha para generar caos, saqueos, como se ha visto en algunos vídeos. Por lo tanto, la capacidad organizativa es la que permitirá controlar el tema.

¿Descarta que los hechos de violencia vengan de su propio movimiento?

Sí, en las estructuras organizativas donde hay control no se provocan desmanes. Cuando la organización está mezclada con el resto de la población que también se está manifestando, aparecen grupos delincuenciales e infiltración de la misma fuerza pública, las mismas FFAA que son las que provocan lanzando piedras, enfrentando físicamente, levantan los ánimos de los manifestantes. Por eso hemos dicho para no generar condiciones de enfrentamiento, es importante controlar a quiénes los miembros están dentro de las estructuras organizativas de las comunidades y no permitir infiltraciones, con eso garantizar una lucha mucho más pacífica.

¿Cree que el reclamo del movimiento indígena cuenta con el respaldo del resto de la sociedad?

Sí, hay un nivel de apoyo muy importante y positivo. Tendremos de todos modos que hacer una evaluación de cómo ha sido el pensar del resto de la sociedad.

La Asamblea Nacional debatirá esta tarde el pedido de destitución de Guillermo Lasso, ¿qué piensa del tema?

Nosotros hemos dicho que no se confundan los escenarios. Uno el movimiento indígena, que salió con los Diez puntos para reivindicar y esos Diez puntos los estamos logrando con la movilización. Un segundo escenario -que también existe en la movilización luego de no ser escuchados- es un porcentaje muy alto de personas que ha dicho que el Presidente de la República debe tomar otra decisión. Pero nosotros hemos dicho como dirigentes: la Asamblea Nacional es una función del Estado con autonomía. Los asambleístas, que estén con el pueblo, tendrán su postura. De nuestra parte, como dirigentes, no podemos imponer un criterio, sino simplemente esperar la decisión de los asambleístas.

¿Los asambleístas de Pachakutik votarán a favor de destituir al Presidente?

Lo que conocemos es que habrá un número que votarán a favor. Pero sabemos que hay otros que todavía lo están evaluando. Nosotros, al menos en este punto, no vamos a opinar, solo esperaremos los resultados y la postura que tengan los asambleístas.

¿Cómo evalúa el rol de los sectores políticos cercanos al expresidente Rafael Correa en las protestas?

Nosotros no hemos tenido ninguna coordinación con sus dirigentes. Puede ser que hayan estado como manifestantes, pero entre los líderes de la lucha, no hemos tenido ninguna identificación, ninguna coordinación en absolutamente nada. Lo que sí habíamos hecho a nivel nacional en el momento que declaramos la movilización fue invitar a todos los sectores sociales organizados y no organizados del Ecuador. Por lo tanto, desconozco cuál es la postura de este grupo, sobre todo en la participación de la movilización.

¿Qué representa la organización indígena a la que pertenece para Ecuador?

Lo que hacemos es reivindicar los derechos de los pueblos y nacionalidades. En Ecuador, una mayoría de la población todavía vive en condiciones de pobreza. Por lo tanto, desde nuestra organización conjugamos la lucha por nuestra identidad, pero también la lucha por mejores días, articulado con los diferentes sectores sociales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es una de las organizaciones de defensa de los derechos sociales más importantes del Ecuador y del continente.

